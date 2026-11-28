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Sanja Kužet godinama uživa u skladnom porodičnom životu i braku sa Nemanjom Živojinovićem, sa kojim ima dvoje dece. Međutim, u javnosti je manje poznato da je pre dosta godina bila udata za Zorana Pipera, sa kojim je dobila sina Andriju. Upravo na njenom prvom venčanju, kuma joj je bila naša poznata pevačica.

Njihova ljubavna priča započela je munjevito i strastveno. U vreme kada je Sanja važila za jedno od najatraktivnijih televizijskih lica, Zoran, koji je radio kao član obezbeđenja vlasnika televizije „Pink“, bio je izuzetno uporan da osvoji njeno srce.

O počecima njihove romanse svojevremeno je svedočio izvor blizak voditeljki:

"To je bila ljubav na prvi pogled. Sanja je tada važila za jednu od najatraktivnijih voditeljki, a on je bio veoma uporan jer mu se Sanja jako dopala. Posle nekoliko meseci zabavljanja, njih dvoje su rešili da se venčaju".

Nakon samo nekoliko meseci veze, usledilo je glamurozno veselje u jednom luksuznom restoranu, a kuma na venčanju bila je niko drugi do muzička zvezda Lepa Brena.

Ipak, pevačica i voditeljka o svom odnosu nikada javno nisu govorile.

1/5 Vidi galeriju Sanja Kužet Foto: Printscreen, Društvene Mreže

Razišli se ljudski i bez skandala

Uprkos velikoj ljubavi i rođenju sina Andrije, zajednički život nije potrajao, te je usledio razvod nakon godinu dana zajednice. Ipak, umesto medijskih prepucavanja i teških reči, Sanja i Zoran su pokazali zrelost i sačuvali uzajamno poštovanje.

Zoran Piper Foto: Printscreen/Facebook

Voditeljka je o odnosu sa bivšim suprugom otvoreno govorila:

"Zoran i ja smo se posle godinu dana braka lepo, ljudski razišli. Možda će nekom to delovati i smešno, ali kod nas sve besprekorno funkcioniše, samo što nismo u zajednici. Andrija i on se viđaju, imaju normalan kontakt, mi moramo da funkcionišemo zbog deteta i želimo da ta komunikacija bude što bolja. Nije bilo ljubomornih scena, nije bilo sujete".