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Jovana Tipšin godinama je prisutna na domaćoj muzičkoj sceni, a publika je pamti po brojnim folk hitovima i prepoznatljivom glasu. Ipak, njen profesionalni put nije od početka bio vezan za muziku.

Pre nego što je izgradila pevačku karijeru, stekla je obrazovanje u potpuno drugačijoj oblasti.

Veštine i danas rado primenjuje

Naime, Jovana je po struci frizerka, a kako je svojevremeno ispričala, veštine koje je naučila tokom školovanja i danas rado primenjuje. Osim rada sa kosom, odlično se snalazi i u šminkanju, pa njene prijateljice često imaju priliku da uživaju u njenom talentu.

- Negu lepote sam završila, zapravo sam frizer po profesiji. Savršeno šminkam, sve moje drugarice obožavaju da ih ja sređujem - rekla je Jovana za Grandonline

Međutim, interesovanja poznate pevačice nisu se zaustavila samo na oblasti lepote. Tokom godina trudila se da proširi svoje znanje, pa je učila engleski jezik i književnost, a želela je i da dodatno usavrši svoje muzičke sposobnosti.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tipšin Foto: Damir Dervišagić, Pravo lice estrade, Kurir

Zato je, pored uspešne karijere na estradi, završila i solo pevanje, čime je dodatno radila na vokalnim veštinama.

Fascinirana Čolom

Podsetimo, Jovana je nedavno za Jutjub kanal "Pravo lice estrade" ispričala anegdotu sa Zdravkom Čolićem.

- Uvek sam volela Zdravka Čolića, Čola mi je oduvek bio broj jedan. Volela sam njegovu muziku i njegovu pojavu - ispričala je Jovana, a potom se prisetila njihovog prvog susreta u jednom restoranu na Banovom brdu, gde je Čolić tada živeo.

Ipak, jedan gest posebno joj se urezao u pamćenje. U periodu kada je Čoli izašao album „Čarolija“, Jovana je dobila poziv od njegovog vozača, koji ju je sačekao ispred zgrade i uručio joj CD sa ličnom posvetom.

- Mene zove Čolin vozač, ispred moje zgrade je, i meni tada stiže Čolin CD sa posvetom. On lično mi ga je poslao na moju adresu. Koje je to poštovanje - prisetila se pevačica, ističući da ju je upravo taj potez osvojio za sva vremena.

Međutim, najzanimljiviju anegdotu Jovana je sačuvala za kraj. Susret sa Čolićem na Dedinju pretvorio se u situaciju koju, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

Pevač je u jednom restoranu sedeo sa gospodinom, najverovatnije na poslovnom sastanku, a ispred njega su se nalazili ugovori.

1/4 Vidi galeriju Jovana Tipšin Foto: Pravo lice estrade

Dok su se pozdravljali i izljubili, Čolić je, sav srećan što je vidi, raširio ruke i uzviknuo: „Gde si, Jovanice!“

U tom trenutku vino koje je pio prosulo se pravo preko ugovora!

- Ja sam se uhvatila za glavu: "Jao, Čolo, izvini!" A on meni kaže: "Što se ti izvinjavaš, Jovana? Pa, nije to ništa. Sledeći ćemo da odštampamo!’ - ispričala je Jovana kroz osmeh.