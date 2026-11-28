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Pre nekoliko godina je bivša manekenka Sonja Lazetić gradsku gužvu i vilu na dedinju zamenilka životom u prirodi na Avali, gde je zajedno sa svojim suprugom Nikolom Lazetićem napravila pravi mali raj.

Osim što uživaju u velelepnoj vili, Sonja provodi dane i tako što sadi povrće u svojoj bašti, a sada je pokazala kako izgleda zimska idila u njihovom dvorištu gde je ozbiljno zavejao sneg.

00:10 Sonja Lazetic pokazala zimsku idilu na Avali Izvor: Privatna arhiva

Ona je ovom prilikom izvela svoje krznene ljubimce u dvorište i pokazala kako razigrano provode zimske dane, a prizori koje je podelila na Instagramu pridobili su veliku pažnju.

Na velelepnom imanju, par poseduje šumu, koja je sada pod snežnim pokrivačem, izdvojeni bazen sa koga se pruža nestvaran pogled. Osim toga, imaju i pomoćni objekat i vilu koja gleda na bajkovito dvorište pod snegom.

Pazili na svaki detalj

Kako je ranije pokazala na društvenim mrežama, vodili su računa i o svakom detalju enterijera, te u kući imaju ogromnu kućnu biblioteku od poda do plafona. U dnevnoj sobi je smešten veliki kamin, a nameštaj je u sivim tonovima.

1/5 Vidi galeriju Sonja Lazetić kuća na Avali Foto: Printscreen/Instagram

- Tačno je da smo kupili plac i da nam predstoji selidba. Nikola i ja smo dosta dugo tražili gde ćemo da se nastanimo. Gledali smo razna mesta po Kosmaju i na Fruškoj gori, ali smo se na kraju ipak odlučili za Avalu - rekla je Sonja jednom prilikom i dodala da su ona i bivši fudbaler kupili imanje na kojem se nalazi i šuma.

Sonja je takođe otkrila da je većinu posla oko radova prepustila svom dragom, dok su u uređenju učestvovali zajedno, a da je zadovoljna rezultatima i da je novi dom Sonje i Nikole Lazetića zaista bajkovito mesto kao stvoreno za uživanje, redovno se hvali pratiocima na društvenim mrežama.

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