POZNATI PAR VILU NA DEDINJU ZAMENIO PLANINOM! Na luks imanju zavejao sneg, sad pokazali kadrove zimske idile (VIDEO)
- Sonja Lazetić i Nikola Lazetić napustili su vilu na Dedinju i preselili se na Avalu, gde su kupili imanje sa šumom i napravili svoj raj.
- Sonja je pokazala kako izgleda njihovo dvorište pod snegom, uz bazen, pomoćni objekat i krznene ljubimce u zimskoj idili.
Pre nekoliko godina je bivša manekenka Sonja Lazetić gradsku gužvu i vilu na dedinju zamenilka životom u prirodi na Avali, gde je zajedno sa svojim suprugom Nikolom Lazetićem napravila pravi mali raj.
Osim što uživaju u velelepnoj vili, Sonja provodi dane i tako što sadi povrće u svojoj bašti, a sada je pokazala kako izgleda zimska idila u njihovom dvorištu gde je ozbiljno zavejao sneg.
Ona je ovom prilikom izvela svoje krznene ljubimce u dvorište i pokazala kako razigrano provode zimske dane, a prizori koje je podelila na Instagramu pridobili su veliku pažnju.
Na velelepnom imanju, par poseduje šumu, koja je sada pod snežnim pokrivačem, izdvojeni bazen sa koga se pruža nestvaran pogled. Osim toga, imaju i pomoćni objekat i vilu koja gleda na bajkovito dvorište pod snegom.
Pazili na svaki detalj
Kako je ranije pokazala na društvenim mrežama, vodili su računa i o svakom detalju enterijera, te u kući imaju ogromnu kućnu biblioteku od poda do plafona. U dnevnoj sobi je smešten veliki kamin, a nameštaj je u sivim tonovima.
- Tačno je da smo kupili plac i da nam predstoji selidba. Nikola i ja smo dosta dugo tražili gde ćemo da se nastanimo. Gledali smo razna mesta po Kosmaju i na Fruškoj gori, ali smo se na kraju ipak odlučili za Avalu - rekla je Sonja jednom prilikom i dodala da su ona i bivši fudbaler kupili imanje na kojem se nalazi i šuma.
Sonja je takođe otkrila da je većinu posla oko radova prepustila svom dragom, dok su u uređenju učestvovali zajedno, a da je zadovoljna rezultatima i da je novi dom Sonje i Nikole Lazetića zaista bajkovito mesto kao stvoreno za uživanje, redovno se hvali pratiocima na društvenim mrežama.
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