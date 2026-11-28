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Pevač Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, godina živi pred kamerama u okviru raznih rijaliti programa u koje ulazi već 13 godina zaredom, a njegov najveći ponos je ćerka!đ

O privatnom životu Lepog Miće se jako malo zna, a ono što je on pomenuo nekoliko puta u rijaliti programima jeste da ima ćerku koja nosi ime Sara, a koja je završila doktorske studije i takođe kao i svoja majka, ne želi da se eksponira u javnosti.

Ona je završila Elektrotehnički fakultet u Beogradu, doktorske studije u Holandiji i već godinama radi u Guglu. Iako ne pominje često svoj privatan život i porodicu, Lepi Mića je jednom prilikom otkrio da su teško živeli dok im je ćerka bila mala, ali da su se uvek trudili da njihova naslednica to ne primeti.

"Ja sam svoju misiju završio. Druga je stvar da imam 30 godina... Ja sam svoje dete odškolovao, ona živi od svoje škole. Ona je magistar, doktor inženjer, ima svoj hleb. Ne moram da se borim da završi srednju, osnovnu školu, ja problem nemam. Čekam samo godine da dobijem penziju. Otvoriću nešto kad budem u penziji, nemam problem. To je razlika između mene i ostalih. Imao sam problem 90-tih godina, a oni tad nisu bili ni rođeni. Ja sam sačuvao sve, odgojio dete, odgajio, odškolovao, sačuvao brak, zato kažem da sam tata. Imam mir, nemam problem da razmišljam šta Snežana ima da jede. Imam problem da li je Sara u hotelu A ili u hotelu B kategorije. Ali imao sam problem da je iškolujem, da ne primeti nemaštinu, da izađe iz te priče neopterećena. I kad ima i kad nema, ona to nije znala, ona je za sebe imala i nije primetila nikakav problem", rekao je Mića jednom prilikom u rijalitiju.

1/8 Vidi galeriju Lepi Mića i Stanija Dobrojević Foto: Kurir, ATAIMAGES, Marko Karović, Petar Aleksić

Inače, Sara Pržulj se porodila i na svet donela devojčicu koja nosi ime Iris.

Sara Pržulj, prema fotografijama dostupnim na društvenim mrežama vrlo je skromna i autentična. Ona ne prati slepo trendove i estetske korekcije, već svoju lepotu ističe na prirodan način. Iako radi u "Guglu" i zarađuje verovatno više od oca, njen izgled ne odaje da je deo jedne od najuticajnijih kompanija na svetu.

Honorar Lepog Miće glavna tema

Kako se navodi, njegov nedeljni honorar iznosi 1.200 evra, a ukoliko u aktuelnoj sezoni "Elite" ostane do samog finala, ukupna zarada mogla bi da dostigne čak 432.000 evra, pisao je Kurir.

Mića je na rijaliti sceni još od 2013. godine, a prema pisanju medija, finansijska korist glavni je razlog zbog kog se iz godine u godinu vraća u Šimanovce.

Iako je nekada bio posvećen muzici, karijeru je u međuvremenu stavio po strani i ne razmišlja o povratku na estradu.

Kako se navodi, sav novac koji zaradi u rijalitiju predaje supruzi, sa kojom je u braku već 33 godine. Ona mu je najveća podrška i ima razumevanja za njegov posao, mada joj povremeno zasmeta kada pred kamerama psuje.

Za razliku od pojedinih učesnika, Lepi Mića tvrdi da tokom boravka u rijalitiju nikada nije imao krizu i da je psihički veoma jak.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

O svojim planovima za budućnost govorio je bez dileme, ističući da će u rijalitije ulaziti sve dok ga zdravlje bude služilo.

- Ulaziću u "Zadrugu" sve dok budem zdrav i vitalan. Ma umreću u rijalitiju - rekao je Mića.

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