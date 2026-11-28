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Bivši muž Ivane Šašić i nekadašnji rijaliti učesnik Bojan Simić poginuo je tokom prošle noći, 27.novembra u saobraćajnoj nesreći.

Njegov poslednji snimak sa društvenih mreža potpuno slama srca.

Naime, Bojan je podelio snimak sebe na kom se vidi kako se provodi u kafani, uživa uz muziku pevajući, te niko ne bi ni slutio da će se ubrzo dogoditi takva tragedija.

Kako se saznaje, Bojan je poginuo vozeći taksi vozilo koje nije bilo registrovano na njegovo ime. Prema informacijama koje su objavljene u medijima, nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Pante Srećkovića i Severni bulevar. Simić je upravljajući taksi vozilom udario u ogradu Novog groblja.

17:31 Poslednji snimak Bojana Simica Izvor: Instagram

Pre tragedija imao ljubavni krah

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" i nekadašnji suprug pevačice Ivane Šašić, Bojan Boki Simić, nedavno je zaprosio svoju novu izabranicu Oliveru, međutim, njihova ljubavna priča nije potrajala. Naime, svega tri dana nakon veridbe, par je odlučio da stavi tačku na svoju vezu i raskine veridbu.

Kako je istakla, nakon što je vest o veridbi dospela u javnost, suočila se sa brojnim uvredama i negativnim komentarima. Posebno joj je zasmetalo to što su njeno ime i fotografija povezivani sa imenom i slikom Ivane Šašić, kao i to što je čitava priča dobila prizvuk rijaliti dešavanja, od kojih se, kako kaže, oduvek ograđivala.

Pogledajte dodatni snimak: