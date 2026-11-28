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Bojan Simić (45), bivši suprug pevačice Ivane Šašić, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na Zvezdari u Beogradu.

Prema informacijama koje su objavljene u medijima, nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Pante Srećkovića i Severni bulevar. Simić je upravljajući taksi vozilom udario u ogradu Novog groblja.

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

Lekari Hitne pomoći izašli su na lice mesta oko pola sata posle ponoći, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Vest o njegovoj pogibiji potresla je i njegovu bivšu suprugu Ivanu Šašić, koja se oglasila na Instagramu emotivnom porukom:

- Bog da mu dušu prosti. Večnaja pamjat. Porodici Simić iskreno saučešće - napisala je Ivana.

Ivana Šašić oprostila se na Instagramu od bivšeg muža Bojana Simića Foto: Printscreen Instagram

Bojan i Ivana venčali su se 2017. godine, a njihov brak je trajao pet godina. Razišli su se nakon što je Ivana saznala da ju je prevario sa 14 godina starijom ženom. Iako je Bojan javno priznao preljubu i molio za oproštaj, pevačica je insistirala na razvodu, nakon čega je usledio višemesečni medijski sukob i međusobno iznošenje detalja iz privatnog života.

Nakon razvoda, Bojan je ušao u rijaliti "Zadruga 6", gde je privukao pažnju javnosti sukobima sa drugim učesnicima i čestim komentarisanjem braka sa Ivanom.

Kako smo saznali, on je već nekoliko godina radio kao taksista.

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