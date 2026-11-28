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Domaću javnost potresla je vest o tragičnoj smrti Bojana Simića (45) koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Beogradu udarivši vozilom u ogradu Novog groblja na Zvezdari. U javnosti će ostati upamćen po učešću u rijalitiju "Zadruga", ali i po braku i razvodu od pevačice Ivane Šašić.

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

Njihova ljubav doživela je krah kada je Ivana saznala za njegovo neverstvo, a tokom svog učešća u rijalitiju, Bojan je otvorio dušu o njihovom rastanku i tom prilkom otkrio da se u toj fazi života osećao izgubljeno:

"Jednostavno smo pukli"

- Pričalo se da smo imali dug, ali to nije istina. Zadružili smo se, imali kredi, a ona je ušla u rijaliti da zaradi da to plati. Jednostavno smo pukli, udalji li smo se, a meni je trebala pažnja. Iskreno, izgubio sam se u tom životu - pričao je Bojan tada.

Kada je govorio o svojoj bivšoj supruzi Ivani, tom prilikom je istakao je koliko je ona posvećena majka i da u njoj nije video krivca za kraj njihvog odnosa:

- Ona je majka dvoje dece, njoj su deca bila na prvom mestu, ne krivim je ali mene je zapostavila.

Ivana se oglasila nakon Bojanove pogibije

Podsetimo, nakon tragičnih vesti, mi smo uspeli da stupimo u kontakt sa Ivanom Šašić koja je za Kurir istakla veliku žal zbog smrti bivšeg supruga.

- Zatečena sam, nismo imali kontakt godinama, ali mi je žao - rekla je Ivana na početku za Kurir, a potom nam otkrila kako je saznala za kobnu vest:

1/6 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Damir Dervišagić

- Javila mi je njegova drugarica, posle i njegov brat, sa njima sam ostala u divnim odnosima u divnim odnosima.

Ivana nam je otkrila da se čula i sa majkom bivšeg supruga nakon nesreće, ali je priznala da, uprkos lošim odnosima koji su postojali između njih dvoje, uvek mu je želela dobro:

- Čula sam se sa njegovom majkom, teško im je. To što je između nas bilo - bilo je. Žao mi je, bio je mlad. Nisam ja od tih ljudi da mrzim, nikog ne mrzim, uvek sam govorila "samo neka je živ i zdrav" - rekla nam je potresena Ivana.

Poslednji snimak Bojana Simića pre nesreće: