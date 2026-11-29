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Beogradska arena sinoć je bila epicentar emocija, a Jakov Jozinovićpriredio je pravi muzički spektakl! Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri koji se dogodio na sceni, bio je kada mu se pridružila prva gošća legendarna Bisera Veletanlić.

Njihov zajednički nastup izazvao je pravu lavinu emocija. Dok su Jakov i Bisera pevali zajedno, hiljade glasova iz publike pratilo ih je uglas, a Arena se pretvorila u jedan veliki hor. Bisera nije uspela da sakrije suze, ali ni Jakov nije ostao ravnodušan. U znak poštovanja i ljubavi prema velikoj umetnici, na kraju nastupa joj se poklonio na sceni, što je publika nagradila gromoglasnim ovacijama.

Legendarna diva na scenu je stigla u pratnji sina, poznatog muzičara Vasila Hadžimanova, a njen izlazak izazvao je oduševljenje publike. Susret dve generacije umetnika doneo je jedan od najlepših i najdirljivijih trenutaka večeri.

Poseban utisak ostavila je i produkcija koncerta. Centralno postavljena bina od 360 stepeni omogućila je publici iz svih delova Arene da ima osećaj da je Jakov upravo pred njom. Svetleće narukvice, impresivni svetlosni efekti, baloni, moćan zvuk i pažljivo osmišljena scenografija pretvorili su koncert u pravi muzičko-scenski spektakl.

02:03 Jakov Jozinović i Bisera Veletanlić Izvor: Privatna arhiva

Od prvih taktova publika nije bila samo posmatrač već aktivni učesnik večeri. Pesme su pevali horski, emocije su se smenjivale, a energija u Areni nije jenjavala.

Da je Jakov miljenik mlađe publike, jasno je na svakom koraku. Devojčice su vrištale, pevale svaku reč njegovih pesama, pratile svaki njegov pokret i nisu krile oduševljenje. Svaki njegov izlazak na scenu praćen je vriskom i ovacijama.

Jedno je sigurno , Jakov Jozinović je u Beogradskoj areni stvorio veče za pamćenje, u kojem su se susreli muzika, emocije i generacije, a spektakl iz minuta u minut je dobijao novu dimenziju.