Slušaj vest

Luna Đogani, gostovala je u emisiji "Magazin In", pa je između ostalog govorila i o tome da je danas ljudi drugačije posmatraju nego ranijih godina. Kako kaže, ljudi su je više voleli kao "jadnicu" nego sada kada je ispunjena i srećna.

- Koliko puta ste osetile da vas žene manje vole kad vam ide bolje? - pitala je voditeljka.

- Nekad mi se ćini da su me žene više volele kad sam bila jadnica, a danas kad sam srećna, ispunjena na svakom polju mislim da nekim ženama to stvarno smeta, ali mi je to okej. Prestala sam drugima da udovoljavam i da me zanima ko šta želi od mene i kakva treba da budem za druge - rekla je Luna.

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

Grade kuću na selu i imaju stan u Beogradu

Marko Miljković i Luna Đogani svoj porodični dom na Bezanisjkoj kosi kupili su pre nekoliko godina, a kako se tada pisalo, bračni par je platio 160.000 evra stan u kome žive sa ćerkama. Marko je nedavno podelio je sa svojim pratiocima nove detalje i snimke sa radova na seoskom imanju koje je nasledio od oca. On sve radi u dogovoru sa suprugom Lunom Đogani. U svom novom video-snimku, on je pokazao da je rekonstrukcija nekretnine u punom jeku i da je trenutno težište na postavljanju novog krova.

Marko je iskreno priznao da sređivanje kuće na selu zahteva ogromna finansijska sredstva, ali da je čvrsto rešen da projekat privede kraju. Istakao je da svi radovi za sada teku po planu i izrazio nadu da će se uspešan tempo nastaviti i u narednom periodu. Snimci gradilišta na kojima se vide majstori na krovu ubrzo su izazvali veliku pažnju i reakcije njihovih obožavalaca.