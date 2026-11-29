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Bivši suprug voditeljke Jovane Jeremić, Vojislav Milošević, podelio je na svom Instagram profilu fotografiju iz gradskog prevoza na kojoj pozira sa njihovom ćerkom Leom.

Iako je bilo loše vreme, to ih nije sprečilo da se sjajno zabave i provedu vreme zajedno.

Njih dvoje su zajedno sedeli u busu a Voja je otkrio da su kišni dan iskoristili da obiđu Beograd:

Uz ovaj prizor dodao je i pesmu Borisa Režaka „Gospodska ulica“, čime je upotpunio njihov porodični trenutak. Ova objava je ubrzo privukla pažnju njegovih pratilaca, pokazujući koliko vremena i pažnje posvećuje svojoj mezimici

„Lea i ja smo kišni dan iskoristili da obiđemo Beograd gradskim prevozom“ - napisao je Voja.

Podsetimo, voditeljka Jovana Jeremić iza sebe ima brak sa Vojislavom Miloševićem sa kojim ima ćerku Leu. Ona uvek ističe da je sa bivšim mužem ostala u odličnim odnosima, a sada je otkrila nepoznate detalje iz bračnog života.

Naime, Jovana je rekla da njen i Vojin brak nije opstao, jer se ponašala kao njegova majka, a ne žena.

- Moja mama suštinski bez muškarca ništa ne bi ostvarila, ona suštinski nije jaka žena, pričamo sad realno. Jaka žena sam ja jer sam uspela sve u životu i bez jakog muškarca. Bila sam jača od svih svojih partnera do sad. Ja se nadam da ću posle 35. kada se udam drugi put pronaći muškarca koji je jači od mene, bar u tom materijalnom kontekstu, ako ne u nekom drugom, jer zaista želim da budem ispunjena kao žena - rekla je voditeljka za "Adria Tv" i dodala:

1/5 Vidi galeriju Vojislav Milošević Foto: Printscreen Kurir TV, Privatna Arhiva, Printscreen Facebook

- Ja sam u prvom braku, Voja mi nikada neće zameriti, uvek bila mama. Taj odnos sa mojom svekrvom odatle datira. Mene je moja svekrva volela jer sam ja suštinski Voji bila keva, a meni treba da budem žena. Žena ne ostaje u odnosu gde nije žena.