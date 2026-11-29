Slušaj vest

Milica Pavlović već više od decenije jedna je od javnih ličnosti koja nikada ne prolazi neprimećeno. Njen rad, izgled, energija i komadi garderobe nešto su po čemu svi prepoznaju pevačicu.

Nedavno se Milica pojavila na jednom događaju, a kada su slike izašle u javnost na društvenim mrežama pojavio se jedan komentar koji je privukao pažnju. Devojka, koja radi u lokalu gde Milica često svraća, napisala je kakva je pevačica kada se kamere ugase i kada nije na sceni.

-Tamo gde radim, Milica je naš gost i moram reći za nju da je predivna duša, normalna, kulturna i jako ljubazna. Puna poštovanja prema nama i uvek nas časti. Sve pohvale za Milicu kao osobu - glasio je komentar pored snimka.

1/4 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

"Milica Pavlović mi je pomogla da nastavim da živim"

Podestimo, nedavno je pažnju javnosti privukla i emotivna ispovest jednog od njenih fanova iz Slovenije, kojem je pevačica pružila priliku da postane deo medlija. On se sada oglasio na svom Instagram profilu i podelio potresnu životnu priču, otkrivši zbog čega njegova ljubav prema Milici prevazilazi granice običnog divljenja. Tom prilikom zahvalio joj se na ukazanom poverenju i prilici koja za njega ima mnogo dublje značenje.

-Svako ko me poznaje lično zna da mi je, kada se leto završi i dođu septembar i oktobar, posebno teško. To je period koji me podseća na najteže trenutke u mom zivotu — na vreme kada sam morao da se oprostim od nje. Od moje sestre.

Svi znate i koliko mi Milica Pavlović znači. Mislim da je konačno došlo vreme da vam objasnim zašto je ta ljubav toliko posebna.

Godine 2023, dok je moja sestra Sabina prolazila kroz hemoterapiju, Milica je prvi put posle mnogo godina dosla u Ljubljanu.

Sedeli smo u čekaonici kada se Sabina okrenula prema meni i rekla:

„Mali, jesi video da ona tvoja dolazi u Ljubljanu?"

„Koja moja? Misliš Milica?"

„Da, ona. Jesi video? A hoćeš li ići na njen nastup?"

Pogledao sam je u neverici.

„Pa ti stvarno... Kako da idem da se provodim dok si ti bolesna?"

A ona mi je odgovorila rečima koje tada nisam umeo da razumem:

Mali, ako moj život staje, ne znači da mora da stane i tvoj...

I zaista sam otišao na svoj prvi Miličin nastup. Bio sam slomljen od bola i stresa i pokušavao sam da alkoholom prikrijem ono što sam nosio u sebi. Želeo sam da Milica vidi koliko je obožavam, pa sam obukao majicu sa MAC Awards nastupa na kojoj je pisalo Kučketina. Milica mi je prišla. Bio sam neizmerno srećan. A sve što se dogodilo ispričao sam Sabini već u ponedeljak - napisao je fan Milice Pavlović iz Slovenije koji se u nekoliko kadrova pojavljuje u "DJ apartment setu", a onda otkrio kako je njegov život dalje tekao.

-Onda je došao oktobar 2023. Mesec koji mi je promenio život zauvek. U životu sam prošao kroz razne uvrede, prozivke i poniženja… Ali verujte mi, ništa se od toga ne može uporediti sa bolom koji sam osetio kada sam izgubio svoju sestru.

Dao bih sve na ovom svetu da mogu još milion puta da prođem kroz sve teške trenutke, samo da je ponovo imam pored sebe. Ali znam da to nije moguće. U decembru iste godine, Milica je održala svoj najveći koncert do tada u Beogradu. Ipak, tek kada je kasnije podelila snimak posvećen gubitku svog deke i bake, konačno sam razumeo ono što mi je Sabina govorila.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

Milica je u tom snimku izgovorila: „A vi ne zaboravljajte na one koji ginu zbog vas…“

I u tom trenutku sve mi je postalo jasno…

Sabina nije želela da prestanem da živim zato što se njen život gasio. Želela je da budem srećan. A muzika, koncerti su oduvek bili deo moje sreće…

Danas, tri godine kasnije, bio sam deo Miličinog projekta. I dalje ne mogu da verujem da se to zaista dogodilo.Možda sada malo bolje razumete zašto je moja ljubav prema Milici Pavlović toliko velika i posebna. Za mene ona nije samo pevačica koju volim. Ona meni dođe kao lek na ranu, kao melem za dušu, kao vetar za krila… Ona je za mene stvarno Boginja, a od nje sam se i naučio da ne prestanem da živim. Da sebi dozvolim da budem srećan. I da nastavim da volim ono što me čini srećnim. Tako da HVALA Milica i njenom timu, zbog vas imam nade da je svet lepši - napisao je on na svom Instagram nalogu, dok je pop zvezda ostavila komentar: "Divni moj dominator" sa emotikonom srca.

Ono što Milicu Pavlović izdvaja od ostalih pripadnika muzičkog miljea Srbije jeste i poseban odnos koji godinama gradi sa svojim fanovima kojima posvećuje veliku pažnju i trudi se da im uzvrati ljubav koju joj pružaju. Regionalna pop zvezda često organizuje „Meet & Greet“ druženja, a jedno od poslednjih upriličila je nakon izlaska albuma „Caka“, kada je za svoje najvernije obožavaoce zakupila restoran na krovu poznatog hotela u centru Beograda, priredivši im veče za pamćenje.