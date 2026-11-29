Slušaj vest

Ćerka Jane Todorović, Kristina već neko vreme uživa u ljubavi sa svojim partnerom, o čemu je i pevačica nedavno pričala. Međutim, pevačicinu naslednicu mediji su nedavno uslikali u jednom kafiću u Beogradu dok je uživala u društvu svog dečka.

Njih dvoje su stigli u lokal luksuznim automobolu, a potom su seli u separe gde su uživali u piću, te su sve vreme pričali i smeškali se.

Kristina je sa dečkom sedela u separeu jednog beogradskog lokala, a dok su uživali u zajedničkom vremenu, nisu krili koliko su bliski. Naši objektivi zabeležili su trenutke kada su razmenjivali nežnosti i ljubili se, potpuno opušteni i ne obazirući se na okolinu.

Kako se priča po gradu, Kristinin dečko je imućan, dobro se slažu i za sada vrlo dobro zarađuje, dok se malo zna o tome kakva je tačno njegova pozicija u firmi za koju radi, govorio je nedavno izvor blizak pevačici.

1/8 Vidi galeriju Jana Todorović Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Jana o ćerkinom dečku

Jana se nedavno dotakla odnosa sa ćerkom, otkrivši da uskoro očekuje zeta i da njena naslednica planira pokretanje sopstvenog biznisa.

-Želim da mi ćerka bude srećna i zadovoljna, kada ona bude rekla da je to to, pričaćemo javno. Tek treba da upoznam dečka, videćemo. Mešam se u njen život ako vidim da radi neke stvari, koje ne treba da radi. Ona nijednu grešku nije imala, od skoro je krenula i da izlazi i da malo duže ostaje u gradu. Pratim je, nema veze gde sam i u kojoj državi sam, telefon je pored mene, obavezna je da se javi gde je, šta je, s kim je i kad je kući. Kad su deca u pitanju odmah se uznemirim, paničarka sam ako se ne javi na telefon. Ona sada ima neke druge obaveze, sada planira da otvori svoj salon - rekla je Jana Todorović tada.