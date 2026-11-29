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Emir Habibović oglasio se na društvenoj mreži Instagram, pa je otkrio da neko uporno pokušava da mu uđe na profil na Instagramu.

Emiru je neko, već nekoliko puta pokušao da uđe na zvanični profil na Instagramu i preuzme mu profil.

Međutim, pevač je uspeo da locira osobu, a onda mu se obratio.

- Jel vidiš da te mogu naći bilmezu? Uporno hoćeš da uđeš u moj profil - napisao je on.

Foto: Printscrean

Nedavno dobio šesto dete

Podsetimo, Emir je sina Amina dobio sa suprugom Tamarom Selimović, sa kojom je nedavno napravio još jedan važan korak u njihovom odnosu. Njih dvoje su se 12. avgusta venčali u džamiji u Baru, gde su obavili šerijatsko venčanje.

Dolazak sina dodatno je učvrstio njihovu porodičnu sreću, a pevač je i ranije isticao koliko mu znači što se njegova porodica širi.

Habibović već ima veliko roditeljsko iskustvo, budući da iz prethodnog braka ima troje dece, dok je sa Tamarom dobio još troje mališana. Pre Amina, par je dobio dve ćerke, pa pevač sada ima ukupno šestoro dece – tri sina i tri ćerke.

Emir je ranije govorio o sreći zbog prinove, a rođenje sina za njega je predstavljalo posebno emotivan trenutak.

Sada, čini se, nema ništa lepše od toga da se posveti porodici i uživa u svakom trenutku sa najmlađim naslednikom, a njegova poslednja objava pokazuje da tata i sin već imaju svoj mali svet u kojem im, barem za sada, niko nije potreban.