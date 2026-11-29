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Jelena Karleuša i Zorica Brunclik sinoć su u emisiji "Pinkove zvezde" ušle u sukob, koji se dogodio jer je Jelena bila nezadovoljna rezultatima glasanja. Njena kandidatkinja dobila je samo dva "da", a Zorica i Bosanac nisu dali glas.

To je Jelenu iznerviralo pa se posvađala i sa Zoricom i sa Bosancem.

Prvo se zamerila Bosancu, a onda i Zorici Brunclik.

- Stav, stajling, ponašanje, emocija, imala si sve, a ti si početnik, ja sam šokirana, oštećena si, bila si fantastična, bez greške. Šokirana sam i Zoricom, što nisi dala glas. Ne možeš da porediš onu tvoju kandidatkinju iz Bečke kafane i ovu moju devojku - rekla je Jelena.

1/5 Vidi galeriju Omiljena pevačica generacijama Foto: Ilija Ilić, Printscreen Pink, Marko Karović

- Ti uporedi svoju kandidatkinju broj tri i ovu kandidatkinju - rekla je Zorica.

- Ja ne upoređujem kandidate, svako peva svojim glasom i na svoj način. Upoređujem je sa tvojom koja je imala isto dva glasa, zašto moja ima dva, ovo je nefer - rekla je Jelena.

- Kad ja pričam, ti ćutiš, kad ti pričaš ja ćutim - rekla je Zorica.

- Neću da ćutim kad ti prićaš nefer - rekla je Jelena.

- Ne beči se na mene sa tom maskom jer me plašiš. Ona nije ni prići onoj devojci u bordo haljini, ja glasam po svojoj savesti - rekla je Zorica.

Foto: Kurir