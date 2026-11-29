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Snežana Đurišić u velikoj životnoj ispovesti koju je dala za Kurir nedavno, govorila je o svojim počecima, porodici, karijeri, uspesima ali i o tome da joj je Josip Broz Tito ispunio veliku želju. Pevačica se prisetila davnih godina, kada je imala samo 12 godina.

"Tito mi je ispunio veliku želju"

- Napunila sam dvanaest godina i preselila se s mamom, tatom i četiri godine mlađom sestrom Mirom u Beograd. Toliku čast i takvo ushićenje i ponos koji sam osetila tada, sa samo 11 godina, teško da sada mogu opisati bilo kome iz mlađe generacije. Tito je zapravo i indirektno odgovoran i zaslužan za moje školovanje u Beogradu, jer mi je u doslovnom smislu reči ispunio želju tako što je prekomandovao mog oca u prestonicu. Ne bih rekla da sam bila Titova miljenica, ali pažnja koju mi je posvetio me je usmerila ka mojoj karijeri, koja traje više od 50 godina, zbog čega to smatram izuzetno značajnim događajem u svom životu. Kasnije sam još jednom srela Tita na Brionima. Te 1977. bili smo u Budvi, na moru. Pozvali su me da dođem na Brione radi nastupa, a ja sam to iskoristila da mu priđem, i setio me se. Pitao me je da li sam završila srednju školu, popila sam sok i rastali smo se.

1/8 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Zvezde Granda

Pevačica je govorila i o dolasku u veliki grad iz male sredine. Iako se ona brzo navikla na život u Beogradu, njenoj mami je to teže palo.

- Prvih godinu dana živeli smo kao podstanari na Voždovcu. Pohađala sam školu "Veselin Masleša" u Kumodraškoj, a posle je tata dobio od vojske stan. Imala sam znanje kao jako oružje protiv zavitlavanja od strane nekih drugara. Zvali su me seljankom zbog naglaska. Posle sam uhvatila sebe kako pričam sa beogradskim akcentom, pa sam čak i karikirala taj govor. Kad sam jednom na nekoj priredbi pozdravila celo odeljenje, prestali su da me zafrkavaju, a prihvatili su me još ranije jer sam trenirala džudo, pa bih se potukla čim bi me neko dirao.

Prava Beograđanka

- Mic po mic, postala sam i ja Beograđanka za kratko vreme. Ali majka se teško privikla, jer u Kraljevu smo živeli na mnogo lepom mestu, okruženi banjama i planinama. Bila sam srećna kad sam upisala srednju muzičku školu "Josip Slavenski". Borila sam se da ostanem u njoj. Direktori se nisu slagali da neko ko peva seljačku muziku, iliti narodnjake, može da se bavi Bramsom, Mocartom ili Šopenom. Po meni, može i jedno i drugo. Nakon što su pročitali u štampi da sam uspešna, morali su da ućute. Takvo je vreme bilo. Kad im je bila potrebna neka horska solo deonica, zvali su mene. Međutim, na muzičkoj akademiji sam položila sve ispite, ali nisam diplomirala. Bilo je jasno da je pevanje moj život, a i brzo sam se udala i rodila dete. Nisam mogla baš sve da postignem.