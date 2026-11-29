"IZVINITE KO STE VI?" PEVAČA POMEŠALI SA MAĐIONIČAREM: Peđa se prisetio jednog veselja: Bile su Viki, Zlata, Ljuba, Verica, nisam smeo da kažem...
Peđa Medenica sinoć je gostovao u jednoj beogradskoj kafani i ispričao je jednu komičnu situaciju koja mu de dogodila još na početku njegove karijere.
- Bilo je to pre 12-13 godina bio sam anoniman pevač ali imao sam pesmu “Imam ljubav kome da je dam”.U pitanju je bila romska svadba i kada sam došao na aerodrom video sam koje sve zvezde idu tamo Viki, Zlata, Ljuba Alicic, Verica Serifović…Kada smo sleteli nisam smeo da kažem da idem da radim nego da sam turista i zadržali su me dva sata na ispitivanju. Čovek koji me je čekao rekao je nema vremena za presvlačenje a ja sam bio u trenerici. E, sad na tim svadbama običaj je kada dolazi gost da se svira kolo. Orkestar kreće da svira kolo, sva pažnja je bila usmjerena ka meni prišao mi mladoženjin otac i pitao me "Izvinite ko ste vi" ja mu kažem Pedja Medenica a on kaže a znaci mađioničar.Uleće sin koji me je inače zvao i viče “Tata,tata ma to je pevač Pedja Medenica" - prisetio se pevač.
Ovo inače nije prvi put da Peđa priča o ovakvim situacijama, pa se nedavno prisetio kada je stigao u klub gde treba da nastupa, ali s obzirom da ga nisu prepoznali, tražili su mu da plati kartu.
- Platio sam ulaz na sopstveni nastup. Radio sam u Nišu. Tada sam bio poluanoniman. Kada sam došao ispred diskoteke, menadžer mi se nije javljao… Bila je gužva pred diskoteke, progurali smo se. I kada sam došao do ulaza, tražili su da platimo… Nisu me znali, i ja sam platio - ispričao je pevač svojevremeno za domaće medije.
Kurir.rs