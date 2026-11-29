- Bilo je to pre 12-13 godina bio sam anoniman pevač ali imao sam pesmu “Imam ljubav kome da je dam”.U pitanju je bila romska svadba i kada sam došao na aerodrom video sam koje sve zvezde idu tamo Viki, Zlata, Ljuba Alicic, Verica Serifović…Kada smo sleteli nisam smeo da kažem da idem da radim nego da sam turista i zadržali su me dva sata na ispitivanju. Čovek koji me je čekao rekao je nema vremena za presvlačenje a ja sam bio u trenerici. E, sad na tim svadbama običaj je kada dolazi gost da se svira kolo. Orkestar kreće da svira kolo, sva pažnja je bila usmjerena ka meni prišao mi mladoženjin otac i pitao me "Izvinite ko ste vi" ja mu kažem Pedja Medenica a on kaže a znaci mađioničar.Uleće sin koji me je inače zvao i viče “Tata,tata ma to je pevač Pedja Medenica" - prisetio se pevač.