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Bilja Jevtić izvrsna je domaćica u šta smo imali prilike da se uverimo više puta. Pevačica u svom porodičnom domu svake godine sprema zimnicu. Počinje se od pečenja paprika i spremanje ajvara, a završava se kiseljenjem kupusa.

Pevačica se oglasila iz svog doma i dala važan savet za kiseo kupus. Mnoge domaćice imaju problem kada je reč o tehnici pripremanja kiselog kupusa, a po njenoj recepturi trajnost je zagarantovana i do 7 meseci.

„Ja imam jednu caku. To mi je ostalo od moje pokojne majke, i onda kupus traje po šest, po sedam meseci.“

„Kupus mora da diše desetak dana“

Ključni trenutak u pripremi, kako objašnjava pevačica, nastupa odmah nakon što se glavice slože u bure i naliju vodom. Umesto hermetičkog zatvaranja, posuda mora da prođe kroz poseban tretman:

- Znači, ne zatvaram ga odmah sutradan ovim zatvaračem, nego ga ostavim otvorenog i prekrijem samo jednom gazom. Tako odstoji desetak dana, da bi mogao da diše, a onda skloniš tu gazu i zatvoriš ga hermetički - objasnila je Bilja.

Biljana Jevtić imala je i pomoć cele porodice, pa su u akciji kišeljenja kupusa učestvovali i njen sin i suprug Aca Ilić.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Zlatna pravila za pripremu rasola

Za one koji tek planiraju pripremu, osnovno pravilo nalaže da se biraju isključivo zdrave i čvrste glavice. Nakon čišćenja, koren se pažljivo izdubi, a potom se sipa so — u meri od 20 do 25 grama soli po kilogramu kupusa, odnosno 30 do 50 grama soli na litar vode ukoliko se pravi salamura. Glavice se potom slože u čisto bure, naliju vodom i pritisnu teretom kako bi ostale u potpunosti potopljene ispod površine.