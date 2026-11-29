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Folk pevačLjuba Aličić sumirao je utiske nakon uspešnog nastupa u Cirihu i u otvorenom razgovoru progovorio o glasinama koje prate estradu, basnoslovnim honorarima za doček Nove godine, ali i planovima za veliku krunu svoje karijere.

Iako decenijama neumorno radi, pevač poručuje da ga na bini ne drže finansije već neraskidiva veza sa publikom.

Iako mnoge njegove kolege u zrelim godinama proređuju nastupe, kod Ljube Aličića nema odmora. Na pitanje kada planira da uspori tempo, pevač je istakao da radi isključivo zbog ljubavi prema pesmi i vernoj publici:

- Ne radim po svaku cenu, ali traže me ljudi. A drugo, to je moj posao koji ja volim i ne mogu tek tako da odustanem, pa bože moj... Svakako, to je to - poručio je Ljuba, a na pitanje da li je novac presudan faktor, odgovorio je:

- Nije, nije novac. Kad vidim publiku, to je moj svet. Kad je čujem, za svaku moju pesmu svi pevaju, to me tako raduje. U stvari, to sam ja.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Kurir, Printscreen, Damir Dervišagić

Jedna od glavnih tema na estradi ovih dana jesu vrtoglave cifre koje izvođači traže za novogodišnje nastupe, a posebno se pominjala navodna cifra od 160.000 evra za nastup Dina Merlina. Ljuba Aličić se na to samo nasmejao i kratko poručio da u tuđe novčanike ne gleda:

- Ne znam šta da kažem. Neka uzme i po 300 i 500, ne interesuje me. To je njihov problem.

Pevač se osvrnuo i na raniju situaciju kada je pomislio da je glumica Mirka Vasiljević bila prisutna na jednom od njegovih nastupa. Za nju je imao samo reči hvale:

- Ja Mirku izuzetno cenim i poštujem. Mislio sam da je ona stvarno bila, ali bože moj, čovek živi i greši. Ne ljuti se ona, ona je predivna osoba, poštujem je i cenim i kao glumicu i kao čoveka.

Foto: Pink

Kada su ga novinari upitali za nedavne estradne skandale i spekulacije, Ljuba je kratko prekinuo temu rečima:

- Nek rade šta hoće, ne znam stvarno - a potom sa ponosom otkrio ekskluzivnu vest:

- Samo znam jedno - Ljuba Aličić je rešio da napravi solistički koncert! Sledeće godine u avgustu. Ja mislim da će to biti Tašmajdan, pa ćemo dalje po Srbiji.

Kurir/Blic