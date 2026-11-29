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Nova programska šema na ružičastoj televiziji uveliko je počela, a sada su na društvenim mrežama ponovo počele spekulacije o tome, ko od voditelja nastavlja da radi.

Naime, kako se povela polemika i o Predragu Sarapi, kako Alo! saznaje, promena u njegovom angažmanu nema, iako su mnogi govorili da će do promene doći.

-Sarapa radi normalno, kao i svi. Nema nikakvih promena u njihovoj strukturi, emisije normalno idu i niko ne zna odakle su te priče inicijalno počele - rekao nam je izvor blizak voditelju koji radi na televiziji Pink.

1/6 Vidi galeriju Predrag Sarapa Foto: ptintscrean

Inače, Željko je svojevremeno najavio otkaze.

O toj temi je govorio Predrag Sarapa, te otkrio da li je bio zabrinut za svoje radno mesto.

- Nisam razmišljao o tome, ako ne valjam, realno je da dobijem otkaz. Ako ne ispunjavam zahteve, uslove, šta je tu problem? Zavisi šta su zahtevi poslodavca. Svaki poslodavac ima želju za nečim ovakvim ili onakvim, pa svakog trenutka može da kaže: “Ovo više ne ide, aj ćao.” To čovek treba da razume. Ne kao ove naše druge kolege što kukaju jer im je neko poslodavac. Ne možemo da kukamo ako je to odluka. Poslodavac je poslodavac - rekao je on.

Slošilo mu se u emisiji

Inače, voditelju Predragu Sarapi pre nekoliko meseci se slošilo tokom vođenja jutarnjeg programa na Pink televiziji jednom prilikom, a situacija se i dalje prepričava, budući da se vodila polemika na društvenim mrežama oko toga zbog čega se sve desilo.

Naime, sve se desilo tokom emisije uživo u aprilu ove godine, a njemu je odmah ukazana pomoć, nakon što se tada požalio kolegama da mu nije dobro.

Nakon što mu je ukazana pomoć, Sarapa je otišao kući. On je tada primio dve infuzije i nije mogao da dođe sebi.

Kurir/Alo