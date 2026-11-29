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Dok većina još odbrojava dane do najluđe noći, u domu Darka Lazića Nova godina je očigledno već počela!

Pevač je sa suprugom Katarinom odlučio da napravi pravu malu žurku u svoja četiri zida, a sudeći po snimku koji je podeljen na društvenim mrežama, za dobru atmosferu nisu im potrebni ni glamurozni toalete, ni skupi restorani, već samo dobra muzika i raspoloženje.

01:06 Darko lazić već slavi Novu godinu Izvor: instagram/darkolazicofficial

Darko i Katarina su se opustili u kućnom izdanju, i to u pidžamama, pa su zajedno zapevali, zaigrali i prepustili se ritmu. Dok u dnevnom boravku trešti muzika, a okićena novogodišnja jelka svetluca u pozadini, supružnici su napravili atmosferu kao da je već došao trenutak za odbrojavanje do ponoći.

Opustili se

Darko je sve vreme delovao izuzetno raspoloženo i opušteno, pevao je iz sveg glasa i uživao u svakom trenutku, dok je Katarina vrckala oko njega i dodatno podizala atmosferu. Njih dvoje očigledno nisu čekali 31. decembar da bi se prepustili prazničnom raspoloženju, već su odlučili da prazničnu euforiju započnu ranije.

Radosni trenuci

1/5 Vidi galeriju Velike životne radosti Foto: screenshot IG/darkolazicofficial, Nemanja Nikolić

Ako je suditi po njihovom raspoloženju, u domu Lazića predstoji veoma vesela praznična sezona, a čini se da je kod njih pravilo da za dobar provod nije važno šta imate na sebi, već s kim ste i koliko ste spremni da uživate.

Pevač u poslednje vreme najviše vremena provodi u svojoj kući u Brestaču okružen porodicim. Njihov dom su opremili po poslednjoj modi, a i pevač kao i njegova supruga često na društvenim mrežama deli trenutke iz porodične oaze.

Muzička zvezda je pre nekoliko dana objavila fotografije iz kuće kad je završeno sa kićenjem novogodišnje jelke koja sija u dnevnom boravku. Na njoj posebno se izdvaja velika mašna koja prekriva celu jelku. Tu su i lampice, ukrasi, jastuci sa novogodišnjim motivima, ali i patofne koje se savršeno uklapaju u dekoraciju. Dakle, sve je spremno za prazničnu euforiju.