NOVA GODINA VEĆ STIGLA U DOM DARKA LAZIĆA! Pevač i Kaća zaigrali u pidžamama, veselje kao u najluđoj noći! (VIDEO)
- Darko Lazić i supruga Katarina napravili su kućnu žurku i započeli praznično raspoloženje pre Nove godine.
- U pidžamama su pevali i igrali uz muziku, dok je okićena jelka stvarala novogodišnju atmosferu.
Dok većina još odbrojava dane do najluđe noći, u domu Darka Lazića Nova godina je očigledno već počela!
Pevač je sa suprugom Katarinom odlučio da napravi pravu malu žurku u svoja četiri zida, a sudeći po snimku koji je podeljen na društvenim mrežama, za dobru atmosferu nisu im potrebni ni glamurozni toalete, ni skupi restorani, već samo dobra muzika i raspoloženje.
Darko i Katarina su se opustili u kućnom izdanju, i to u pidžamama, pa su zajedno zapevali, zaigrali i prepustili se ritmu. Dok u dnevnom boravku trešti muzika, a okićena novogodišnja jelka svetluca u pozadini, supružnici su napravili atmosferu kao da je već došao trenutak za odbrojavanje do ponoći.
Opustili se
Darko je sve vreme delovao izuzetno raspoloženo i opušteno, pevao je iz sveg glasa i uživao u svakom trenutku, dok je Katarina vrckala oko njega i dodatno podizala atmosferu. Njih dvoje očigledno nisu čekali 31. decembar da bi se prepustili prazničnom raspoloženju, već su odlučili da prazničnu euforiju započnu ranije.
Radosni trenuci
Ako je suditi po njihovom raspoloženju, u domu Lazića predstoji veoma vesela praznična sezona, a čini se da je kod njih pravilo da za dobar provod nije važno šta imate na sebi, već s kim ste i koliko ste spremni da uživate.
Pevač u poslednje vreme najviše vremena provodi u svojoj kući u Brestaču okružen porodicim. Njihov dom su opremili po poslednjoj modi, a i pevač kao i njegova supruga često na društvenim mrežama deli trenutke iz porodične oaze.
Muzička zvezda je pre nekoliko dana objavila fotografije iz kuće kad je završeno sa kićenjem novogodišnje jelke koja sija u dnevnom boravku. Na njoj posebno se izdvaja velika mašna koja prekriva celu jelku. Tu su i lampice, ukrasi, jastuci sa novogodišnjim motivima, ali i patofne koje se savršeno uklapaju u dekoraciju. Dakle, sve je spremno za prazničnu euforiju.