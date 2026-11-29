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Jedna od najemotivnijih životnih ispovesti koje su obeležile takmičenje „Nikad nije kasno“ jeste priča Ifete Dolgod iz Zenice. Njena životna sudbina dirnula je mnoge gledaoce, posebno nakon što je pred kamerama otvoreno govorila o porodičnim tragedijama koje su joj zauvek promenile život.

Pevačica je imala samo 15 godina kada se njeno bezbrižno detinjstvo pretvorilo u bolno suočavanje sa gubitkom najbližih. Do tada je, kako je ispričala, odrastala u domu ispunjenom ljubavlju, muzikom i radošću.

Do 15. godine imala je srećno detinjstvo

- Do 15. godine sam imala srećno detinjstvo i u našoj kući je uvek bila radost i muzika. A onda su moji brat i sestra stradali u saobraćajnoj nesreći - ispričala je pevačica.

Tragedija je ostavila dubok trag na čitavu porodicu, a posebno joj je teško padalo da posmatra bol svojih roditelja. I sama se plašila da bi mogla da ostane i bez njih, ali su se njeni strahovi, nažalost, ubrzo ostvarili.

- To je bila velika tuga koju vam ne mogu ni objasniti, ni opisati, a najteže je bilo gledati roditelje kako pate za svojom decom. Iskreno, plašila sam se da i njih ne izgubim, ali i to se brzo desilo. Otac mi je posle dve godine poginuo u ratu, a ubrzo sam ostala i bez majke - ispričala je Ifeta za Grand.

Tako je u mladosti ostala bez četiri najvažnije osobe u svom životu. Iako su godine prolazile, bol zbog gubitka porodice ostao je deo njene životne priče.

1/6 Vidi galeriju Ifeta Dolgod, učesnica emisije "Nikad nije kasno" Foto: Printscreen Youtube Grand

Ipak, sudbina joj je kasnije donela i lepe trenutke. Udala se i dobila sina i ćerku, koji su joj pružili novu snagu i razlog za osmeh. Upravo u porodici koju je sama stvorila pronašla je ljubav i sigurnost koje su joj toliko nedostajale.

Teška i bolna sećanja

Govoreći o prošlosti, Ifeta je priznala da se trudi da ne vraća misli na najteže trenutke, već da u srcu sačuva uspomene na svoje najmilije.

- To su za mene teška i bolna sećanja. Ja sam roditelje, brata i sestru urezala u srce i o njima više ne pričam. Ne bih mogla da živim od sećanja na te tragične događaje, samo lepih stvari se sećam - rekla je pevačica.



Učešće u emisiji „Nikad nije kasno“ Ifeti je donelo priliku da ostvari jednu od svojih muzičkih želja – da nastupi uz pratnju Aleksandra Sofronijevića.

Na sceni sa sinom

Ipak, poseban trenutak dogodio se kada joj se na sceni pridružio sin, koji je zasvirao harmoniku dok je ona izvodila pesmu „Jutros mi je ruža procvetala“.

Emocije nisu krili ni članovi porodice u publici. Njen suprug nije sačekao ni završetak nastupa, već se pridružio supruzi i sinu na velikoj sceni.