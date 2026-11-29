Slušaj vest

Dara Bubamara stigla je u Beograd nakon uspešnog radnog vikenda. Ovog puta prokomentarisala je činjenicu da je dečko nije sačekao na aerodromu, kao i njegov porovod na nastupu Naomi Kembel.

Pevačica je na aerodrom stigla odevena u belo krzno, sa osmehom na licu dok je u rukama nosila skupu tašnu.

Otkrila je da joj dečko nije u Beogradu, ali da joj društvo na putu pravi menadžer, te da nikako nije sama:

- Dečko nije tu, ali tu je menadžer - rekla je i kroz osmeh dodala da ne moraju uvek biti zajedno.

- Nismo pupčanom vrpcom vezani.

Darin mlađi dečko otišao je kod svoje porodice na slavu, a iskoristio je priliku i da se provede, te je završio na nastupu Naomi Kembel na Jahorini, nakon čega je uživao u koncertu Nikole Rokvića.

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Marko Kranjc, Kurir

Dara je otkrila da njen emotivni partner slavi, a ona nije bila u prilici da ode sa njim, s obzirom da je imala nastupe.

- Njemu je danas slava, sveti Matej, pozdravljam njega i njegove roditelje. Što da ne, malo da se vrati u život - prokomentarisala je Dara i njegov izlazak na koncert Nikole Rokvića:

- Oni su svi bili oduševljeni. Nikola Rokvić je pevao posle toga. On je otišao da sluša Nikolu Rokvića, ali napravili su taj spoj. Bože moj, to bi bilo kao da ja njemu tražim dozvolu da idem u Sloveniju večeras - rekla je Dara i nasmejala se na opasku da bi Naomi trebalo da dođe i sluša njen koncert.

Kurir/Blic