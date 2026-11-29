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Pevač Isak Šabanović zakazao je svoj prvi solistički koncert u MTS dvorani u Beogradu 5. decembra, a sada je progovorio o porodici, kolegama i nekadašnjem mentoru Aleksandru Miliću Miliju, pa na kraju zaplakao.

- Uzbuđen sam. Sve smo završili šta treba, sad mi je malo lakše u glavi. Sad su samo probe i ono što volim. Sad pevam bez nekih pritisaka, da li je basista plaćen ili nije. U MTS dvorani sve to što je trebalo da se sredi, sredili smo i platili, Bogu hvala. Sad samo pevam.

Snima vlogove

- Svime sam bio opterećen, pa sam se pitao: je li to sad taj trenutak? Ja sam to hteo mnogo ranije, ali kad sam već krenuo, postalo mi je zanimljivo. Sad snimam vlogove i hoću da pokažem ljudima ono što vi nećete čuti, da napravim neki normalan sadržaj i da me ljudi malo bolje upoznaju, da nisam arogantan, da ne bude da se pravdam, da nije ovo, da nije ono. Posle prve konferencije sam došao kući, odspavao i onda izašao u šetnju, pa mi je palo na pamet da to snimim. Pa sam snimao šta ja tu radim. Normalno, nećete videti da ja tu plačem, iako se ja tu istresam. Ima i stresa i frke i trke. Pa šta ako bude otkazano zbog tehničkih problema, šta ćemo onda? - rekao je Isak.

1/6 Vidi galeriju Isak Šabanović Foto: Kurir, ATAIMAGES

Kako tvrdi, nije ulazio na sajt da proverava koliko je karata prodato.

- Nisam ulazio da proveravam koliko je karata prodato, ali sad sam siguran da je sve puno, pa me pitaju da li razmišljam o drugom. Ma, o kakvom drugom? Cilj nam je bio da napravimo prvi solistički koncert, da to bude kako treba, pa da sve to snimimo i da počne turneja.

Porodica kupila karte za koncert

Sa porodicom je pre zakazivanja prvog koncerta imao interni dogovor. Iako mu nije bilo svejedno, morao je da se složi.

- Nisam hteo uopšte da delim karte, to nam je bio porodični dogovor, gde će svako svoju kartu da kupi. Takav je bio porodični dogovor i ja sam rekao: „Okej.“ Desilo se da su mi se javljali ljudi koje sam video pet puta u životu i pitali me: „Ima li, brate, karata?“ Pa ima, evo, ukucaš i kupiš – našalio se.

Aleksandar Milić Mili Foto: Marko Kranjc

Mili ide na put

Pomenuo je i Milija, koji mu je bio mentor, ali on ipak neće doći na njegov koncert.

- Bili smo bliski, nismo se dugo videli. Zvao sam ga na koncert. Rekao je da neće moći da dođe jer neće biti u zemlji, inače bi došao. Dobro je što mi je rekao. Da mi je rekao da samo neće doći, već bih ja mislio da nisu u dobrim odnosima, ali čovek sad stvarno putuje. Početkom decembra svake godine ode da odmara.

Prekinuo intervju

Ipak, zbog jednog pitanja nije mogao da zadrži suze, zbog čega je prekinuo intervju.

- Bogu hvala, žive su i zdrave i baba i nana, ali godine su svoje učinile i ne mogu da putuju. I to mi je jedino hvala, jer su to jedini ljudi koji su rekli da nikada ne prestanem da pevam. Tu mi je nešto, i baš me briga što neće biti tu, bitno je da su žive i zdrave.

Foto: ATA images

- To su jedini fanovi moji, iskreni. Kraj, kraj - mahao je Isak sa suzama u očima.

Kurir.rs/Telegraf.rs