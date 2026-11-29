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Tokom emitovanja Jutarnjeg programa na Prvoj televiziji dogodila se neprijatna situacija kada je voditelju Milošu Radenkoviću iznenada pukao glas usred emisije.

On je emisiju priveo kraju, što je dokaz njegovog profesionalizma, a sada se oglasio i otkrio detalje.

Kako je Miloš otkrio, zbog prehlade koju je imao prethodnih dana, jutros je skoro ostao bez glasa.

- Imao sam neku prehladu, ništa strašno i eto malo sam promukao. Ipak, stvar sa glasom se pogoršala jutros kada sam ustao za posao. Žao mi je što se to dogodilo i što sam zvučao malo čudno, ali je bitno da je posao odrađen - poručio je Miloš.

Voditelj se izvinio gledaocima zbog neprijatnosti, ali uprkos tome nije dozvolio da ga situacija omete.

Miloš Radenković Foto: Printscreen Tv Prva

Radenković je pokazao profesionalnost i prisebnost, pa je nastavio da vodi Jutarnji program do samog kraja, ne prekidajući emisiju.

Tokom emitovanja Jutarnjeg programa na Prva TV, došlo je do neočekivane i dramatične situacije kada je u studiju tokom živog prenosa pozlilo gostu, Milan Antonijeviću. Voditelj Miloš Radenković reagovao je u deliću sekunde – skočio je sa svog mesta kako bi pridržao gosta i sprečio ga da padne sa stolice na kojoj je sedeo.

Kako bi se ukazala pomoć, Miloš Radenković je odmah od kolega iz režije zatražio prekid programa uz reči:

„Kolege, pustite reklame”, rekao je Miloš, što je odmah i učinjeno.

Inače, Radenković je danas jedno od prepoznatljivih lica televizije „Prva”, gde je prešao sa Radio-televizije Srbije. Na javnom servisu je gradio karijeru vodeći najpre „Vremensku prognozu”, zatim „Vesti”, a potom i centralnu informativnu emisiju „Dnevnik 2”.

Miloš Radenković Foto: Printscreen Tv Prva

Po struci je fakultetski obrazovan novinar, a visinom od 178 centimetara uklapa se u prosek televizijskih voditelja. Na privatnom planu, u maju 2023. godine postao je otac kada su on i njegova nevenčana supruga Ivana dobili sina Luku.

Kurir.rs/Telegraf.rs

14:20 Stars 641 28.11.2026. Izvor: Kurir TV