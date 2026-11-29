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Zoran Birtašević, dugogodišnji saradnik i jedan od najbližih prijatelja Jelene Karleuše, ne može da se pomiri sa velikim gubitkom koji ga je zadesio u septembru. Nakon iznenadne smrti oca Dragana, Zoran se povremeno oglašava na društvenim mrežama, a sada je podelio njihovu poslednju zajedničku fotografiju i uz nju napisao potresnu poruku koja svedoči o tome koliko mu je roditelj značio.

Dani bola

Birtašević je uz fotografiju otkrio da je taj trenutak za njega posebno dragocen, jer pamti svaku reč razgovora koji su tada vodili. Iako priznaje da je bol zbog gubitka i dalje prisutan, ističe da će ostatak života pamtiti i slaviti činjenicu da je imao privilegiju da upravo Dragan bude njegov otac.

-Poslednja zajednička fotografija. Meni lično vrlo posebna. Pamtim svaku reč iz tog razgovora. Mislim da je sav užas koji osećam samo trenutak. Ostatak života slaviću i radovaću se što sam imao privilegiju da budeš moj tata. Razumeo si me, podržavao za sve, u svemu. Voleo si da me vidiš srećnog. Obezbedio si mi miran i lep život. Srećan sam - napisao je Zoran.

U sećanju

1/5 Vidi galeriju Podelio emotivni trenutak Foto: Printscreen Instagram, Screenshot, Antonio Ahel / Ata Images, Printscreen

Podsetimo, Zoranov otac Dragan Birtašević preminuo je 19. septembra 2026. godine, a tužnu vest Zoran je nekoliko dana kasnije podelio sa pratiocima na društvenim mrežama. Tada je objavio fotografiju pokojnog oca uz kratku, ali veoma bolnu poruku: „Tata. 1960–2026“, uz simbol belog goluba.

Podsećanje

Vest o njegovoj smrti potresla je sve koji poznaju Zorana, a brojni prijatelji, saradnici i pratioci uputili su mu reči saučešća. Dragan je sahranjen 25. septembra, nakon opela na Novom groblju u Beogradu, a potom je ispraćen na večni počinak u Velikoj Krsni kod Mladenovca.

Birtašević je inače više od decenije bio jedan od najbližih saradnika JK, sa kojom je izgradio odnos koji odavno prevazilazi poslovnu saradnju. Pevačica ga je u više navrata javno nazivala bratom, prijateljem i svojim najvećim osloncem, a poznato je da su zajedno prolazili kroz brojne profesionalne i privatne izazove. Njihova saradnja okončana je i svako je krenuo svojim putem.