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Bojan Simić, nekadašnji učesnik rijalitija „Zadruga 6“, koji je tragično nastradao u noći između petka i subote, na desnoj ruci imao je tetovažu sa emotivnom porukom posvećenom bivšoj supruzi, pevačici Ivani Šašić. Reči koje je odlučio da zauvek ureže na kožu imale su posebnu težinu, naročito ako se uzme u obzir buran odnos koji su nekadašnji supružnici imali nakon rastanka.

Dokaz

1/6 Vidi galeriju Uspomene su ostale posle smrti bivšeg muža Foto: Prinskrin, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, Damir Dervišagić

Naime, na njegovoj desnoj ruci stajala je rečenica: „Volim te, to je jedina istina koju znam o tebi“. Zanimljivo je da je upravo ovu poruku Ivana svojevremeno objavila na društvenim mrežama, i to u periodu kada je njihov brak već bio u ozbiljnoj krizi, a razvod praktično bio na pomolu. Iako su tada prolazili kroz težak period, ova rečenica ostala je trajno zabeležena na Bojanovoj koži.

Njihova ljubavna priča završila se kada je Ivana, prema njenim navodima, saznala da ju je suprug prevario sa ženom koja je od njega bila starija 14 godina. Razvod je pratio niz javnih prozivki i iznošenja detalja iz privatnog života, a nekadašnji partneri nisu štedeli reči jedno za drugo.

Razvod praćen prozivkama

Pevačica je tada otvoreno govorila o razlozima zbog kojih je odlučila da se razvede, dok je i Bojan iznosio svoju stranu priče. Njihov odnos, koji je pre tačno devet godina bio krunisan crkvenim venčanjem i velikim svadbenim veseljem u Beogradu, završio se turbulentno, uz međusobne optužbe i razočaranja.

Ipak, tetovaža na Bojanovoj ruci ostala je neobičan trag njihove nekadašnje ljubavi. Poruka koja govori o osećanjima i istini danas je u potpunom kontrastu sa svime što je usledilo nakon njihovog rastanka. Posebnu simboliku dobija i činjenica da je Ivana te reči objavila upravo u jeku razvoda, kada je njihov brak prolazio kroz najteže trenutke.

Udario u ogradu Novog groblja

Podsetimo, Bojan Simić izgubio je život u 45. godini, kada je upravljajući taksi vozilom udario u ogradu Novog groblja u Beogradu. Njegova smrt potresla je porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali, a posebno emotivno reagovala je upravo Ivana.

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

Pevačica je za Kurir otkrila da ju je dodatno pogodila činjenica da je Bojan nastradao na dan kada su se pre devet godina venčali u crkvi.

-Meni je to najteže što je Bojan izgubio život baš na dan našeg venčanja. Mi smo se venčali pred Bogom, u crkvi. Rekli smo jedno drugom svašta tokom života, ali mi je jako žao. Mlad čovek je otišao, nečiji sin, otac, brat. Ovo je velika tuga i za mene, neverica kakav god on bio - rekla je Ivana za Kurir.

Tako je priča o nekadašnjoj ljubavi, koja je završena burnim razvodom, dobila tragičan epilog.