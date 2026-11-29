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Pevač Saša Kovačević nedavno se ostvario u ulozi oca, a sada je pred kamerama sumirao prve utiske o roditeljstvu, nastupima i porodičnim trenucima sa izabranicom Zoranom i novorođenim sinom.

Saša Kovačević se najpre osvrnuo na nedavni nastup u Cirihu, gde je pevao nakon dužeg vremena, ali i priznao da mu razdvojenost od porodice sada znatno teže pada.

- Super je bilo, baš jako lepo. Bili smo u Cirihu sigurno posle pola godine. Volim tamo da nastupam i imamo dugo prijateljstvo sa vlasnicima kluba, uvek je zadovoljstvo vratiti se tamo. Međutim, sada mi odlasci teže padaju - bukvalno samo čekam da stignem kući da izgnjavim dete - iskren je pevač.

"Nema mesta panici, to su prirodne stvari"

Saša je otkrio i kako protiču prvi dani u njihovom domu, ističući da je za sada najvažnije to što beba lepo spava i jede.

- Bogu hvala, dobro spava, to je nekako najbitnije. Ne znam da li je slučaj kod svih da deca prve dve-tri nedelje spavaju kako treba, ali kod nas mali spava i ručka. Sinoć je imao malo grčeve, verovatno su već krenuli nakon dve nedelje. Ja sinoć nisam bio tu, ali svakako nema mesta panici. To su sve potpuno prirodne i normalne stvari, svi smo mi to prošli kao deca, samo treba umiriti dete što bolje možeš i to je to - objasnio je Saša.

1/9 Vidi galeriju Saša Kovačević ne krije sreću zbog rođenja sina Alekse Foto: Damir Dervišagić

"Zorana ne želi pomoć"

Na pitanje da li planiraju da angažuju pomoć oko bebe, pevač ističe da on i supruga trenutno žele sve da rade sami, uz podršku porodice.

- Mislim da za sada nećemo imati pomoć, pre svega zato što Zorana to ne želi, a iskreno ni ja. Želim da svaki trenutak provodim što više sa mališanom, mada ako u nekom trenutku zatreba i zafali, apsolutno ću potražiti pomoć. Tu su nam i bake, što nam je najbitnije - rekao je Kovačević, pa dodao da mu oko novih obaveza ništa ne pada teško:

- Ljudi su mi pričali da je to najlepši osećaj na svetu. Ja sam taj osećaj ranije doživljavao kroz ljubav sa Iskrom i to mi je u neku ruku bio najbliži osećaj roditeljstva. Ipak, ovo je drugačije jer sam Iskru upoznao kada je imala gotovo dve godine, pa se sada prvi put susrećem baš sa bebom.

"Siguran sam da je uživao"

Pevač se prisetio i slavlja koje je upriličio povodom rođenja naslednika, ističući da je sve proteklo spontano.

- Bebac je stigao oko 10 ili 11 sati, pa sam u narednih par sati organizovao proslavu sa ljudima koji su u tom trenutku bili tu i nisu bili na putu. Lepo smo se zabavili, a svakako ćemo nastaviti sa slavljima i u narednom periodu - najavio je pevač.

Za kraj, Kovačević je prokomentarisao i aktuelnu temu o zajedničkom nastupu Nikole Rokvića i manekenke Naomi Kembel na Jahorini.

- Video sam to, verujem da je na Jahorini bilo jako lepo i siguran sam da je Nikola uživao. Za Naomi ne znam kako je uživala, ali pitaću Nikolu ovih dana pošto treniramo zajedno - rekao je Saša, a na šaljivo pitanje da li bi voleo da i njemu Naomi pušta muziku, kroz osmeh je poručio:

- Pa zašto da ne, ne mora samo da mi pušta muziku, šalim se!

1/12 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Damir Dervišagić

kurir / blic

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