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Bliski ljudi stradalog Bojana Simića još uvek se opraštaju od njega, a među njima i njegova neutešna bivša verenica. U emotivnom obraćanju osvrnula se na svađu koja se dogodila između njih dan pre Bojanove pogibije, ali je otkrila i da mu je ostala nedorečena za neke stvari.

1/5 Vidi galeriju Imao velike planove Foto: Damir Dervišagić, Damir Dervisagic/Kurir, TikTok

"Nisam stigla da ti kažem..."

- Kada se dvoje posvađaju, izreknu svašta. Žao mi je što nisam stigla da ti kažem ono što duša oseća! Ti si anđeo u carstvu nebeskom, ali zašto mi ode? Zašto? Samo sam na dan otišla. Nisi pio danima, kako su napisali, ali ni to sada više nije važno! Ništa sada više nije važno. Hej, ruže nisu još uvele. Putuj sa anđelima, luda glavo moja - napisala je Olivera na svom profilu na Instagramu uz emotikone slomljenog srca, krsta i golubice.

Bojan Simić Foto: Printscreen Instagram

Oglasila se majka stradalog Bojana

Podsetimo, iako su u javnost dospele informacije da je Bojan poginuo u saobraćajnoj nesreći, njegova majka sumnja da uzrok smrti nije samo to, već su, prema njenom mišljenju, nemiloj situaciji oprineli srčani problemi koje je imao, što će utvrditi rezultati obdukcije.

- Još nisam svesna šta se desilo, ja očekujem kad će on da dođe kući, ne mogu da verujem da se to desilo i da je tako završio. On je juče otišao na posao oko 4 popodne, najnormalnije kao i svaki dan, bez ikakvih problema, bez ikakvih problema i muka i bilo čega. Čuli smo se oko 10, pola 11, sa društvom se video nakratko, on je uvek bio veseljak, i da zapeva i da bude u društvu... - izustila je Bojanova neutešna majka za "Pink.rs", pa dodala:

"Pio je lekove za srce"

17:31 Poslednji snimak Bojana Simica Izvor: Instagram

- Ja sam videla sinoć taj njegov snimak iz kafane, da bih danas čula tragiočnu vest. Ja imam blokadu u glavi, mlađi sin je bio ovde sa decom kad su nas poizvali i saopšptuili nam. Mi ćemo tek od ponedeljka da uzimamo papire i da završavamo šta treba dalje. Biće obdukcija, njegove kolege su išle na mesto gde se to desilo i kažu da im nije izgledalo strašno. Ne znamo da nije srce, on je pio lekove za srce... Bilo je i klizavo sinoć. Ne znam... On inače ne pije, možda u društvu popije čašu, dve... - rekla je Mirjana.

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