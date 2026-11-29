Slušaj vest

PevačNemanja Đorđević nedavno je predstavio duet „Hod u mestu“ sa koleginicom Dragicom Zlatić, koji je već premašio milion pregleda na Jutjubu. Osim što su publiku osvojili zajedničkom pesmom, čini se da su njih dvoje pronašli i zajednički jezik van studija, pa se druženje nastavilo i privatno. Nemanja je u razgovoru za naš list otkrio kako je došlo do saradnje, kakvu muziku najviše voli da izvodi, ali i koja koleginica ga je neprijatno iznenadila svojim ponašanjem. Govorio je i o počecima karijere, muzičkim uzorima, planovima, ali i o tome zašto smatra da pevači danas moraju da razmišljaju i o drugim poslovima.

Kako je prošla promocija pesme „Hod u mestu“ i kakvi su utisci?

Promocija je prošla sjajno, svi smo uživali. Utisci su prelepi, vladala je divna energija, a pesma odlično prolazi i već smo prešli milion pregleda. Desilo se i jedno lepo poznanstvo sa Dragicom, pa se sada družimo i privatno, odlazimo zajedno na ručkove. Ovo je jedna lepa saradnja, ali i početak divnog prijateljstva.

Kako ste izabrali ovu pesmu?

Došao sam kod Mikelija, preslušavali smo pesme i onda sam čuo ovu, koja me je podsetila na one lepe duete kakvi su se nekada snimali. Oduševio sam se čim sam čuo „Hod u mestu“, nakon čega smo sa Dragicom dogovorili saradnju. I eto, sve se lepo poklopilo.

Kad smo već kod pesama, šta pevaš na nastupima, a šta privatno slušaš?

Pop muzika je u mom srcu, ali volim da pevam i pesme Dina Merlina, Zdravka Čolića, Kerbera i Saše Matića, kao i narodnjake. Sve zavisi od raspoloženja. Bilo da smo srećni ili tužni, nekada i jedan narodnjak može da nas „pokida“ kada smo u četiri zida. Inače, pevam dosta visoko i leže mi ti neki pevači, lirski tenori.

Imate duet i sa Oljom Karleušom. Kako pamtiš saradnju sa njom?

Imali smo jednu ili dve zajedničke svirke, ali smo dosta putovali jer smo radili promociju pesme „Nisu važne godine“. Tada sam bio baš klinac, imao sam možda 21 ili 22 godine, a Olja mi je mnogo pomogla svojim savetima, kako u privatnom životu, tako i kada je reč o karijeri.

Mnogi pevači danas imaju i biznise sa strane. Kako gledate na taj trend?

To je definitivno počelo od korone. Mi muzičari možemo na jednoj svirci da zaradimo nečiju mesečnu, pa čak i godišnju platu, ali ljudi ne shvataju da nas jedan muzički projekat košta kao dve godišnje plate. Treba imati novca za sve to, a u poslednje vreme, naročito nakon korone, stvari su se dosta promenile.

Volite duete sa koleginicama. Postoji li još neka pevačica sa kojom biste voleli da ukrstite glas?

Možda bi sada trebalo da snimim jedan duet sa kolegom, ali bih voleo i da sarađujem sa Kajom Ostojić i Natašom Bekvalac.

Ivana Selakov bila je tvoj profesor pevanja. Kako pamtiš saradnju sa njom?

Ona je odličan profesor i čovek. Žena je potpuno prirodna i takođe je mnogo uticala na moju karijeru. Sada nam je za ovaj duet otpevala i prateće vokale. Bio sam dete kada sam kod nje krenuo na časove pevanja.

Kakvi su vam planovi za naredni period?

Imam pesmu koju mi je Peđa Medenica uradio pre skoro deset godina. Želja mi je da je obradim i donesem u nekom novom ruhu. Do tada imam još dva-tri projekta na kojima radimo.

1/4 Vidi galeriju Dragica Zlatić i Nemanja Đorđević Foto: Kurir

Kako si odlučio da se baviš pevanjem?

Sa 14 ili 15 godina već sam imao svoj rok bend. Čak smo bili i predgrupa Ribljoj čorbi, ali sam ubrzo shvatio da to nije za mene. Imali smo svoju publiku i sve je bilo super, ali ja sam želeo da se bavim pop muzikom i da pevam ono što najviše volim. Nisam kao oni ljudi koji se pevanjem bave samo zbog para, ja stvarno volim da pevam. (smeh)

Da li ste nekada imali neprijatnu situaciju sa nekim od kolega sa estrade?

Jesam. Prošle godine, kada sam radio za Novu godinu, nakon mene je na binu trebalo da izađe jedna veoma poznata pevačica. Najavio sam je sa puno poštovanja, a sve je bilo toliko neprijatno. Pevač koji je bio sa njom nam se javio, a ona nije rekla ni „ćao“. Jako sam ogorčen na nju. To zaista nije bilo lepo, a bili smo na istoj bini.