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Maja Marinković i Asmin Durdžić stigli su u Austriju, gde planiraju svoju budućnost, a tom prilikom iskoritisli su i mogućnost da sa Mustafom i Mevlidom izglade odnos, koji je bio narušen nakon njihovog izlaska iz "Elite 10". Sada je Maja Marinković na Instagramu pokazala kako ju je Mevlida dočekala u svom domu.

Naime, Maja Marinković i Asmin nedelju popodne proveli su na porodičnom ručku kod njegovih roditelja, a tom prilikom Marinkovićeva je pokazala šta ju je sačekalo na stolu.

Mevlida je za porodični ručak napravila domaću supuk, krompir u sosu i domaće pite savijače, a trpeza je bila prepuna đakonija.

1/5 Vidi galeriju Mevlida i Mustafa ugostili Maju i Asmina Foto: Printscreen

"Deca mog sina je obožavaju"

Da su Maja i Asmin sa njegovom porodicom izgladili odnose, otkiro je i Mustafa, koji je istakao da već imaju planove za život u Austriji, koji uključuju i Maju.

- Sa Majom i Asminom se čujemo redovno. Oni su u Austriji. Mi se još nismo videli, ali čujemo se svaki dan. Članovi moje porodice koji su se sreli sa Majom već, bili su i juče u šopingu sa njom su oduševljeni. Mi smo uvek govorili da mi svoga sina ne poznajemo tamo u “Eliti 9”. Tako nismo poznavali ni Maju. Tamo su blili drugačiji, ovde su drugačiji i svi koji ih sretnu zovu, javljaju mi, samo je hvale. Deca od mog sina je obožavaju, vole je. To je jedna, usuđujem se reći trenutno po ovome do sada što smo stekli jedna divna osoba. Ja sam Maji već oprostio onu noć kad smo bili na finalu, devojka je došla, stala ispred nas, izvinila se. Ljudski je da se prašta, ljudi čine greške - kaže Mustafa, otkrivajući da su dogovorili sa Majom i Asminom porodični ručak:

- Oni su daleko od nas 70 kilometara. Juče je Mevlida trebalo da ide sa Majom u prodavnicu. Međutim, bila je ta snežna katastrofa. Ovde je bilo sve zatvoreno, kolaps je bio, tako da nije mogla otići. Ali krajem sedmice imamo zajednički ručak. Meni kao čoveku i Mevlidi je najbitnije da je Asmin zadovoljan i srećan s njom i ona s njim.

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