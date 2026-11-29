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Učesnici su noć proveli u svojim toplim i udobnim krevetima, uživajući u trenucima odmora i tišine, sve dok se u jednom trenutku Belom kućom nije začula glasna muzika.

Zvuci koji su počeli da odzvanjaju prostorijama bili su jasan znak da je došlo vreme za buđenje i da je još jedan dan u rijalitiju počeo.

Iako su se pojedini učesnici odmah razbudili i skočili na noge, spremni da započnu svoje dnevne aktivnosti, bilo je i onih kojima se očigledno nije žurilo da napuste tople krevete.

1/6 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

Neki su pokušavali da ukradu još koji minut sna, dok su se drugi polako razbuđivali i navikavali na glasnu muziku koja je ispunila Belu kuću.

Muzika je tako prekinula jutarnji mir, a učesnici su, hteli to ili ne, morali da se suoče sa početkom novog dana, koji bi, sudeći po dosadašnjim dešavanjima, mogao da donese brojne zanimljive situacije.

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