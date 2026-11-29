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Nakon tragične saobraćajne nesreće u kojoj je stradao Bojan Simić, njegova bivša verenica Olivera sada je iznela u javnost da se susreće sa pretnjama i uznemiravanjem na društvenim mrežama, ali i jezivim optužbama da je upravo ona uzrok svega što se desilo.

1/5 Vidi galeriju Imao velike planove Foto: Damir Dervišagić, Damir Dervisagic/Kurir, TikTok

"Ne znam da li ću mu ići na sahranu"

- Šalju mi poruke, zovu me, uznemiravaju me i prete mi. Nisam bila u kafani te noći, u tom restoranu. Informacija je da je on bio u kafani malo, popio piće i krenuo kući, ja nisam sa njim bila to veče tamo i posvađala se sa njim te noći, nisam uzrok njegove pogibije. To su neki lažni profili, ja više nemam snage, ne znam da li ću mu na sahranu otići. Dobila sam poruku od navodno neke njegova najbolje drugarice da je on voleo samo jednu ženu do smrti, verovatno Ivanu. Rekla mi je da ga pustim da ode dostojanstveno. Ja ne znam ko je ta, nikad je nisam videla. Sa njegovim drugarom sam po ceo dan na video-pozivu, podnela sam prijave nadležnim organima, svi će popiti tužbu, aludiraju da sam ja uzrok za njegovo stanje i pogibiju. Mi smo se pomirili u međuvremenu, nismo bili u lošim odnosima, mi smo se dogovorili da se vidimo i da se ispričamo, naš problem je bio pritisak medija i ta pisanja - rekla je uznemireno Olivera za Pink.rs, a onda je progovorila o Bokijevoj bivšoj supruzi Ivani Šašić:

"Ne znam ko je Ivana Šašić"

1/9 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

- Ja ne znam ni ko je ta žena. Stupila je u kontakt da ide malo kroz medije, ona izbacuje slike sa svadbe, da li je momenat da se sada o tome priča. Što mene nisu zvali, što nisu majku... Ja prema njoj nemam netreljivost, meni reklama ne treba preko nečijeg imena... - poručila je Bokijeva bivša verenica, a onda otkrila šta je bio glavni uzrok problema u njenom odnosu sa pokojnim Simićem.

O problemima iz veze sa Bojanom

- Razlog je što on nije hteo da odgovori na komentare, toliko su pljuvali i svašta pričali, ako je ugrožen neko na bilo koji način, ja volim da odbranim - rekla je Olivera, a onda je progovorila o kobnoj noći:

- Mi se tog dana nismo uopšte videli, bili smo na vezi i bili smo prethodnog dana na vezi i pričali smo zbog čega smo se posvađali, trebalo je da pričamo, pričali smo o uzimanju stana i kićenju jelke, trebalo je da idemo na Zlatibor... Problem je što sam ja tražila da se on ogradi i da me zaštiti, izjavljivali su mi saučešće što sam ja sa njim. Ne verujem ništa dok moje oko ne vidi. Ja sam se iskidala... Ja nisam bila u situaciji da dobijam takve komentare - rekla je ona.

Ovo je poslednji snimak Bojana Simića:

17:31 Poslednji snimak Bojana Simica Izvor: Instagram

Nakon raskida veridbe, Olivera je imala u planu da da novu šansu njihovoj ljubavi, ali i zajednički život sa Bojanom:

"I dalje mu pišem poruke"

- Dosta posmatram ljude, umem da pročitam ljude... Mi se nismo mnogo svađali, ja sam preke naravi i to što sam prekinula veridbu, on je znao da ja ne mislim tako. Imali smo u nedelju porodični ručak, sedeli smo družili se svi, on je doneo cveće, imao je šlifa. Jako dobra duša, da li je on bio u rijalitiju ovakav ili onakav, sve što je bilo pre mene mene ne interesuje, mi smo se čuli i normalno komunicirali i trebalo je da rešimo to između nas, gledali smo stan, trebalo je da odemo na Zlatibor da odmaramo... Takav dogovor smo imali da sam mogla da ostanem sama tamo, a on da dolazi, nije bio ljubomoran i ništa mi nije branio. On je meni čak rekao da je imao neku kombinaciju dok nismo bili zajedno, da joj je rekao da ga ne zove. Imam neka načela i neki stav da ako ulazimo u nešto da se on ogradi i da ima svoj identitet, prošlo je vreme... Mene žena ne dotiče što se toga tiče, ja danas dobijam pakao... I te optužbe da sam ja uticala na tragediju... Pišem mu poruke i dalje: ''Gde si, kad ćeš doći?!'', ''Nije ti vreme''... Baš sam poklekla, ne mogu više... - otkrila je Olivera za pomenuti medij.