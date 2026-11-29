Slušaj vest

Voditelj se uključio uživo u Premijeru Vikend specijal sa pevačicom Ivanom Šašić.

Naime, javnost je tokom jučerašnjeg dana potresla informacija da je bivši učesnik ''Zadruge 6'' Bojan Boki Simić nastradao kada se taksi vozilom, kojim je upravljao, zakucao u ogradu Novog groblja, a lekari su oko pola sata posle ponoći izašli na teren i konstatovali smrt.

Kao što je poznato Bojan je bio bivši suprug pevačica Ivane Šašić koja je sa suzama u očima govorila o nastradalom Simiću sa kojim je imala sukobe nakon razvoda.

- Sve što je bilo, bilo je, ali šta sada, kada njega nema, da nastavljamo priču, nas dvoje se nismo ni čuli ni videli četiri godine. Ja sam ostala u kontaktu sa njegovom porodicom, majkom, bratom, sestru, ali jako je teško , on je mlad otišao - rekla je Ivana pa je dodala:

1/5 Vidi galeriju Ivana Šašić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen RED tv, Printscreen/Pink TV

- Mene je to jutro nazvala njegova drugarica koja radi u policiji, ja nisam verovala, čula sam se potom sa njegovom porodicom, koji su mi potvrdili sve - rekla je Ivana.

Pevačica nije mogla da zadrži suze kada je govorila o tome da je Bojan poginuo na dan kada su se oni venčali 2017. godine.

- Mi smo se venčali 27.11.2017 godine, meni je jako teško da je on otišao na taj dan - rekla je Ivana sa suzama u očima i dodala:

- On je otišao svojoj majci, detetu, bratu, jako je teško. Videli smo se poslednji put kada sam bila na žurki u Zadruzi kada je on bio tada - govorila je Ivana.

- Mi smo se razveli, sve se promenilo kada sam ja izašla iz Zadruge, i tada se on promenio, i rastali smo se, desila se ta prevara, ali eto, bolje da smo se svađali a da je on živ, ali sada ne vredi. Ja sada idem kod njegove majke, ona je bila uz mene i kada on nije bio, jako mi je teško. Meni je maločas njegov brat poslao poruku da dođem, i ići ću. Ovo je jako tužno, bolje da smo se svađali još 30 godina, samo da je živ - rekla je Ivana pa dodala:

- Ja sam pokušala sve, i kao žena, ali ja sam majka, morala sam svoju decu da izvedem na pravi put. On je bio veseljak, nije bio neko ko je pio, ja ima slike koje je on meni slao kada smo se razvodili. Velika je razlika između Bojana Simića sa mnom u braku i nakon braka, mnogi su pitali šta se desilo. Ne znam, ali ja znam da on nije pio, sa mnom u braku nije pio, i imali smo dogovor ako se desi da popije, da me posluša kada da stane - dodala je Ivana.

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

Pevačica je otkrila da je uz nju sve vreme bila Sanja Maletić i da joj se Darko Lazić prvi javio:

- Mi smo radile zajedno, ona je sve vreme bila uz mene, Sanja je pevala na našoj svadbi, ona je moja prijateljica. Hvala mojim prijateljima, hvala Darku Laziću, on nije zaboravio da je Bojan prvi dao krv za Darka kada je trebalo. Ja sam rekla više puta, Bojan Simić je bio najbolji za prijatelje, za druge je na kraj sveta mogao da ide, prema nama je znao da bude nezgodan, ali za prijatelje, radio je sve. Mi smo našu svadbu odlegali samo jednom, a prekjuče izlaze naše uspomene na društvenim mrežama, sa naše svadbe, ne mogu da verujem da se to desilo na taj dan - rekla je Ivana i dodala:

- Meni se upokojio pre tri godine, moj Nebojša, Cipkin muž, moj najbolji prijatelj, i to nisam odbolovala, ne verujem ni da ću njega, žao mi je zbog svega - rekla je pevačica.

kurir / pink.rs

Pogledajte dodatni snimak: