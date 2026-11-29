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Kako Kurir saznaje, pevačica Sandra Afrika doživela je saobraćajnu nezgodu u ranim jutarnjim časovima, kada je njen automobil, usled klizavog kolovoza, sleteo sa puta. Na svu sreću, pevačica je prošla bez povreda, a iako je njen auto pretrpeo ozbiljna oštećenja, najvažnije je da nije bilo težih posledica po njeno zdravlje.

Foto: ATA images

Oseća se dobro

Nakon nezgode, stupili smo u kontakt sa Sandrom kako bismo proverili šta se tačno dogodilo i u kakvom je ona stanju. Pevačica nam je potvrdila da je došlo do nezgode, ali je odmah istakla da se oseća dobro i da nema razloga za brigu.

- Bio je klizav asfalt zbog susnežice i kiše, pa mi je auto sleteo sa puta - potvrdila nam je pevačica na početku razgovora, a potom otkrila kako se oseća nakon neprijatnog događaja:

- Meni nije bilo ništa, sve je super - rekla je Sandra za Kurir.

1/7 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Kurir

Iako je čitava situacija mogla da se završi mnogo ozbiljnije, pevačica je, srećom, prošla bez fizičkih povreda. Ipak, materijalna šteta na automobilu nije zanemarljiva, a Sandra nam je priznala da je vozilo prilično oštećeno i da tek sleduje procena u kakvom je stanju i da li će moći da se popravi.

- Auto je malo uništen, bilo je klizavo, ali bitno je da sam dobro. Videćemo šta će moći da se sredi - ispričala nam je.

Prema našim saznanjima, reč je o skupocenom džipu marke Mercedes, koji je nakon izletanja sa puta pretrpeo oštećenja. Za sada nije poznato kolika je tačno materijalna šteta, niti koliko će novca biti potrebno za popravku automobila.

Ova nezgoda još jednom je podsetila na to koliko uslovi na putu mogu biti nepredvidivi, naročito kada je kolovoz klizav. Iako je Sandra imala neprijatno iskustvo i ostala bez neoštećenog automobila, najvažnije je da je iz svega izašla nepovređena. Ostaje da se vidi kakva će biti procena štete i šta će od oštećenja na njenom Mercedesu moći da se popravi.

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