OVO JE PRAVO LICE ALEKS KORAĆ! Starleta koja je pokušala da ucenjuje Vujadina Savića nakon izlaska iz zatvora pokazala kako zapravo izgleda
Ovih dana Aleks Korać našla se u centru pažnje domaće javnosti nakon što je izašla iz zatvora, te od tad neretko deli trenutke svoje svakodnevice, a jedna nova objava posebno je privukla pažnju.
Iako se u poslednje vreme često oglašava na Instagramu, sada je svojim pratiocima pokazala kako zapravo izgleda njeno lice kada nema nikakav filter za ulepšavanje.
Starleta je podelila fotografiju svog odraza u ogledalu, na kojoj je pozirala pokupljene kose u rep i uz to je poslala zanimljivu poruku napisanu na engleskom jeziku:
- Volim svoje lice bez filtera - pisalo je u opisu objave.
Uz objavu, Aleks Korać je tagovala i doktorku estetske medicine, otkrivši tako kome je prepustila brigu o svom izgledu.
Osuđena
Podsetimo, Aleks Korać, starleti koja je zbog pokušaja da ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića eksplicitnim snimcima osuđena u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 meseci zatvora, ukinut je kućni pritvor i skinuta nanogica, pisao je Kurir.
Starleta je pre mesec dana iz pritvora u kom je provela 13 meseci prebačena u kućni pritvor s nanogicom.
- Aleks Korać je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 meseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično delo - otkrio je naš izvor.
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