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Ovih dana Aleks Korać našla se u centru pažnje domaće javnosti nakon što je izašla iz zatvora, te od tad neretko deli trenutke svoje svakodnevice, a jedna nova objava posebno je privukla pažnju.

Iako se u poslednje vreme često oglašava na Instagramu, sada je svojim pratiocima pokazala kako zapravo izgleda njeno lice kada nema nikakav filter za ulepšavanje.

Aleks Korać Foto: Printscreen Instagram

Starleta je podelila fotografiju svog odraza u ogledalu, na kojoj je pozirala pokupljene kose u rep i uz to je poslala zanimljivu poruku napisanu na engleskom jeziku:

- Volim svoje lice bez filtera - pisalo je u opisu objave.

Uz objavu, Aleks Korać je tagovala i doktorku estetske medicine, otkrivši tako kome je prepustila brigu o svom izgledu.

Osuđena

Podsetimo, Aleks Korać, starleti koja je zbog pokušaja da ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića eksplicitnim snimcima osuđena u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 meseci zatvora, ukinut je kućni pritvor i skinuta nanogica, pisao je Kurir.

Starleta je pre mesec dana iz pritvora u kom je provela 13 meseci prebačena u kućni pritvor s nanogicom.

1/8 Vidi galeriju Aleks Korać Foto: Marko Kranjc

- Aleks Korać je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 meseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično delo - otkrio je naš izvor.

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