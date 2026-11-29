Slušaj vest

Iako je imala bezbrižno detinjstvo, život je Eni Čolić zadao brojne izazove sa kojima je morala da se suoči. U emotivnoj ispovesti otvorila je dušu o otmici, strahu za život najbližih, ali i trudnoći koja joj se dogodila kada je imala svega 18 godina, otkrivši i kako je njena porodica reagovala na sve što joj se dogodilo.

- Nekog perioda života uopšte ne želim da se sećam. To je nešto što me oblikovalo i sve što je dobro je proizašlo iz moje porodice, a one druge stvari kada sam drčnija to je sve iz tog iskustva. Definitivno je trebalo da se dogodi da bih bila ovo što jesam i imala mog sina. To mi je najteži period života i neka bude tako. Mnogo je teško bilo i kad želim da budem jaka vidim u pogledima mojih sestara mnoge stvari, pored toga da im je žao, vidim i razočaranje, strah, a ja sam dosta mala bila kada sam to sebi priredila.

1/6 Vidi galeriju Ena Čolić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Tata je rekao da sam njegovo najveće razoćaranje"

- Tada sam imala osamnaest godina, nisam slavila ni rođendan, pitala sam da slavim i nije mi se video stomak, ali su mi moji rekli “ti si svoje odabrala“, što je i logično. U tim trenucima sestrama sam uzor kako ne treba. Pamtim i reakcije, mama je reagovala burno, a tata je prekinuo i želeo da kaže samo jednu rečenicu i rekao je “ti si moje najveće razočarenje“, nisam prestala da plačem do četiri ujutru, a onda treba da im kažem da su u pravu i da to nije uspelo. Naravno, oni su uvek bili moji mama i tata nakon toga i tata je odmah rekao “šta god da se dešava u tvom životu, naša vrata su ti uvek otvorena“, a ja u tom trenutku imam u glavi da nemam kome da se obratim, jer zamisli to da imam stipendiju da studiram u Milanu, a ja dolazim kući i saopštavam da sam trudna - rekla je Ena kojoj je potom dan koji je trebalo da bude najsrećniji dan u životu postao najtužniji:

Posle porođaja je dočekali razbijeni sudovi u stanu

Ovako je ona nekada izgledala:

1/5 Vidi galeriju Ena Čolić nekad i sad Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

- To mi je najteže da pričam, jer meni nije najsrećniji trenutak kao svakoj majci momenat kad sam rodila svoje dete zato što je to bila najgora godina u mom životu i to me boli, jer sve bih uradila za njega. Najteže je bilo što sam znala da moje dete neće odrastati onako kako treba, zbog mog neadekvatnog izbora. Na dan porođaja on nije bio uz mene, taj dan nikad neću zaboraviti, čujem ga kako urla po hodniku, mafija, sestra govori da je ne gura i on uleće u sobu i doneo mi je u foliji kiflice koje je poslala njegova mama, a nije mi rekao ni “čestitam“. Ta četiri dana koliko sam ležala u bolnici, nikad nije došao i žene iz sobe su mi donosile, a ja sam se okretala ka zidu i plakala. Sa porođaja sam se vratila u leden stan, ispovraćanu kadu i porazbijane sudove u sudoperi i vidim moju mamu koja se suzdržava tad da ne zaplače. Dojim dete, a suze same liju i baš je bilo užasno i mnogo teško.

O otmici: Strpao me je u kola

Iako je mislila da paklu dolazi kraj, prošla je kroz dodatno teže stvari nakon porođaja - otmicu:

- Moji roditelji su znali istog momenta da sam oteta, jer sam imala rigorozna pravila. Tad sam se već porodila, znam tačno šta sam imala obučena i tad me je uhvatio lik i strpao u kola, a moji roditelji su odmah znali da ja ne kasnim kući i odmah je tata ušao u policiju. Strahovala sam za život roditelja, jer je on znam gde žive i dolazio je svaki dan i “turirao“ kolima, slao je mom ocu poruku “vidim ti glavu ćelavu na prozoru“ taman kao meta, pratio je moju sestru u školi. Onda je došao moj rođendan i on mi je napisao “i u zemlju da se zakopaš ja ću te naći, bićeš Božija ili moja, a za rođendan ti spremam poseban poklon da shvatiš da sam ozbiljan“ i onda mi je eksplodirao auto, ali on mi je tad napisao “zapalio bih ti kuću, ali ti si spavala u njoj, a tebe volim“ i posle toga se dešava otmica. Nakon toga, postala sam aktivni volonter u Udruženju za zaštitu žena i samohranih roditelja, kod majke Aleksandre Bursać i ona mi je u tom periodu života mnogo značila.

"Dobila sam ljubav za čitav život"

1/10 Vidi galeriju Ena Čolić i Jovan Pejić Foto: Pritnscreen/Instagram

Ipak, Ena je iz svega izašla jača, a svoju sreću pronašla je sa Jovanom Pejićem za kog kaže da je njena ljubav za čitav život.

- Najvažnije od svega u rijalitiju je to što se meni dogodio Jovan, jer bilo gde napolju da smo se sreli ne bismo se pronašli i to je sve tako trebalo da se desi, jer sam ja sedam godina odbijala pozive sa svih strana. Dobila sam ljubav za čitav život i sve mi se promenilo od prstena na ruci, jer sve mi je veće i sve mi je lepše, a način na koji me je verio nije tipičan za Jovana. Moram da kažem da život sa Zlatom je predivan i nas dve smo najbolje drugarice. Zlata živi u svom stanu, a mi smo u njenom, ali mi se stalno viđamo i idemo nas dve na ručak - rekla je Ena za "Blic".

BONUS video: