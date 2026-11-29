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Nakon što se voditeljka Jovana Jeremić udala za svog partnera Miloša Stojanovića Tigra, par je započeo zajednički život u njenom luksuznom stanu na Dorćolu, a ona je jednom prilikom pratiocima pokazala kako izgleda njihov kutak za spavanje. Centralno mesto u prostoriji zauzima veliki bračni krevet sa elegantnim, tapaciranim belim uzglavljem i zlatnim detaljima, koji je prekriven jarkoružičastom posteljinom.

Ipak, najveću pažnju privlači upečatljiva zidna tapeta iza kreveta sa motivom velike mačke, odnosno tigra koji nosi ružičaste naočare sa cirkonima pored bazena, što se savršeno uklapa uz nadimak njenog supruga.

Pored kreveta nalazi se drveni noćni stočić sa zanimljivim dekorativnim detaljima, dok sa plafona visi moderna zlatna sijalica koja dodatno upotpunjuje ovaj nesvakidašnji ambijent.

Foto: Printscreen

"Imamo kuću i više stanova"

Podsetimo, voditeljka Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar venčali su se pre nekoliko dana u crkvi, a sada su otkrili kako izgleda njihov zajednički život nakon sklapanja braka. Govoreći o eventualnoj selidbi i promenama u svakodnevici, Tigar je poručio da sve ostaje po starom jer već poseduju nekoliko nekretnina.

Sa druge strane, Jovana je istakla da ne želi javnosti da polaže račune o materijalnim stvarima, naglašavajući da su im ljubav i nerazdvojnost na prvom mestu. Na pitanje kako izgleda njihov život nakon crkvenog venčanja i da li planiraju selidbu, Tigar je kratko odgovorio da se ništa značajno neće promeniti.

- Sve je isto, sve isto nastavljamo. Kuću već imamo, imamo više stanova - rekao je Tigar.

Jovana je, s druge strane, istakla da ne želi da javnosti polaže račune o privatnim stvarima, naglašavajući da joj materijalne stvari nisu prioritet.

- Nećemo da polažemo račune. Jako je neempatično da pričam o mojim hirovima, to rade ljudi koji nemaju s čime drugo da se dokažu. Za sve druge ljude nije važno to, važni smo Miloš i ja kao osobe. U ljudima treba gledati osobenost, a ne cigle i zidove. Mi se ne razdvajamo, mi treniramo zajedno, mi i u toalet idemo zajedno. Ili idemo zajedno ili ne idemo nigde. Kada je prava ljubav u pitanju, za sve žene, kako vreme prolazi, ljubav se pojačava - rekla je Jovana.

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