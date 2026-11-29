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Olivera Balašević, udovica kantautora Đorđa Balaševića, oglasila se nakon pitanja koje se pojavilo u popularnom kvizu „Potera“, a koje se odnosilo na stihove jedne od najpoznatijih Đoletovih pesama „Devojka sa čardaš nogama“.

Pitanje je glasilo čega su pune kose devojci iz čuvene pesme, a odgovor je, za sve ljubitelje Balaševićeve muzike, dobro poznat – polena.

Ipak, Olivera smatra da takvo pitanje nije trebalo da se nađe u kvizu, jer je reč o stihovima koje, kako je istakla, znaju i takmičari i tragači.

Olivera Balašević reakcija na kviz Potera Foto: Printscreen / Instagram / olivera.balasevic

Olivera je svoje mišljenje podelila je na društvenim mrežama, poručivši da se Đoletovi stihovi ne pamte kao obične informacije, već se doživljavaju i nose u sebi.

Ovakvo oglašavanje se izgleda nije dopalo većini gledalaca koji su svoj stav povodom ove teme izneli na društvenoj mreži X.

"Pokušala sam da slušam ovu ženu, ali ne vredi", "Užas", "Čini sve da ubije sećanje na njega"... bili su samo neki od reakcija.

Među komentarima ima i duhovitih i provokativnih, a najveći broj reagovanja izazvala je opaska anonimnog autora koji se u duhovitom tonu posumnjao da bi Balaševići mogli uskoro da naplaćuju prolaz kroz ulicu Jovana Cvijića.

1/4 Vidi galeriju Đorđe Balašević Foto: Printscreen

Podsećamo, porodica Đoleta Balaševića strogo štiti njegova autorska prava, a tu odluku je sam kantautor doneo i potpisao još 2017. godine, četiri godine pre smrti.

Kako smo pisali, glavni razlog za ovako oštru zaštitu je poštovanje Đoletove poslednje želje i sprečavanje komercijalizacije njegovog lika i dela bez saglasnosti porodice.

Ključne informacije o zaštiti prava porodice Balašević

1/5 Vidi galeriju Filmske uloge - Đorđe Balašević Foto: Printscreen/Youtube

• Ugovor iz 2017. godine. Ćerka Jovana Balašević objavila je intervju iz 2017. godine u kojem Đorđe navodi da je stavio potpis na ugovor kojim će postojati isključivo „Oficijelni Balašević“, čime je zabranjeno objavljivanje i korišćenje materijala bez dozvole porodice.

• Zabrana „tribute“ bendova i memorijalnih koncerata. Druga ćerka, Jelena Beba Balašević, objasnila je da porodica ne podržava niti dozvoljava organizovanje memorijalnih nastupa i nastupe bendova koji sviraju isključivo njegove pesme pod njegovim imenom, jer je to bila njegova izričita želja.

• Uklanjanje sadržaja sa interneta. Porodica redovno reaguje i uklanja neovlašćeno postavljene snimke, emisije i pesme sa platformi poput Jutjuba, kako bi se sačuvala autentičnost njegovog stvaralaštva.

• Reakcije na javnu upotrebu. Udovica Olivera Balašević i deca pažljivo prate na koji način se Đoletovo ime i stihovi koriste u medijima, pa su tako reagovali i na pojavljivanje njegovih stihova u televizijskim kvizovima poput „Potere“.

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