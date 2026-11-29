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Nakon što je domaću javnost potresla vest da je zapaljen automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, pevačica se sada prvi put pojavila u javnosti i to na koncertu mladog kolege iz Hrvatske Jakova Jozinovića.

Aleksandru smo sreli po dolasku u Beogradsku arenu gde je i sama svojevremeno organizovala večeri ispunjene dobrom muzikom i čisom emocijom. Večeras je došla u društvu sinčića, a ekipa Kurira ih je usnimila po izlasku iz automobila.

00:20 Aleksandra Prijović na koncertu Jakova Jožinovića Izvor: Kurir

Skupocene štikle

Prija je pozdravila novinarske ekipe koje su bile prisutne i kratko izustila da je dobro, a potom je pozirala pred našim kamerama.

- Sa zadovoljstvom se vraćam u arenu - rekla nam je ona.

Aleksandra je crnu damsku haljinu uparila sa luksuznim štiklama modnog brenda "Šanel", modelom iz kolekcije jesen/zima 2026, a maloprodajna cena u buticima kada su izašle bila je oko 1.400 evra.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je odisala dostojanstveno i smireno i sa osmehom koračala je uzdignute glave nakon nemilog događaja.

Policija otkrila ko je zapalio džip

Podsetimo, beogradska policija identifikovala je dvojicu momaka osumnjičenih za podmetanje požara na vozilu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića. Za njima je u toku intenzivna potraga, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i podneli krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv N. J. (20) i M. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Oni se sumnjiče da su 16. novembra ove godine u naselju Bežanijska kosa, oko ponoći izazvali požar na putničkom motornom vozilu, vlasništvo četrdesetjednogodišnjeg muškarca. Za osumnjičenima se intenzivno traga. Policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju svih ostalih krivičnih dela izazivanja opšte opasnosti i pronalasku izvršilaca - navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

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