POZNATI STIGLI NA DRUGI KONCERT JAKOVA JOZINOVIĆA! Džejla privukla najveću pažnju, a onda se pojavila i zvezda večeri (VIDEO)
- U Beogradskoj areni održan je drugi koncert Jakova Jozinovića, uz veliku posetu i brojne poznate goste iz estrade.
- Najviše pažnje privukla je Džejla Ramović, dok su stigli i Marija Mikić sa ćerkicom, Peđa Blizanac i Aleksandra Prijović sa sinom.
- Jozinović je publici uputio emotivan govor i zahvalio na podršci, poručivši da će to biti najbolji koncert na kojem su bili.
Uzbuđenje u Beogradskoj areni drugu noć zaredom je na vrhuncu. Fanovi i publika okupili su se u velikom broju, dok su najveću pažnju skrenule kolege sa estrade.
Marija Mikić se pojavila sa ćerkicom, spremna da uživa u hitovima mladog izvođača, a pevačica je bila voljna da stane pred kamere i razgovara sa medijima.
Peđa Blizanac vidno raspoložen stigao je sledeći na muzički spektakl.
Najveći pažnju privukla je Džejla Ramović o kojoj već mesecima polemišu da li je u ljubavnoj vezi sa Jakovom ili je reč o prijateljstvu.
Tu je i zvezda večeri, vedrog duha pristigao je na sopstveni koncert. Dok je Prija stigla među poslednjima sa sinom uzbuđena da čuje i vidi sve ono što je Jakov pripremio.
Jakov održao emotivni govor
Podsećamo, Jakov je tokom prošle noći izašao na binu prema kojoj su romantično padale latice crvenih ruža, a mladog pevača dočekale su ovacije i aplauzi.
- Još jednom, dobro veče Beograde! Isuse Bože, pa šta je ovo? Koliko se dugo nismo videli, pola godine je prošlo. Ajme meni, arene su mi najemotivnije, i s vremenom, kroz koncerte, tek dobijem prave reči šta da vam kažem - rekao je on, pa dodao:
- Samo vam želim reći: Hvala vam, hvala što verujete u mene, hvala vam svima što ste došli u ovolikom broju, i verujte mi, ovo će biti najbolji koncert na kojem ste bili - rekao je Jozinović, pa zapevao iz sveg glasa.
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