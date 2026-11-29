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Uzbuđenje u Beogradskoj areni drugu noć zaredom je na vrhuncu. Fanovi i publika okupili su se u velikom broju, dok su najveću pažnju skrenule kolege sa estrade.

Marija Mikić se pojavila sa ćerkicom, spremna da uživa u hitovima mladog izvođača, a pevačica je bila voljna da stane pred kamere i razgovara sa medijima.

01:17 Marija Mikic na koncertu kod Jakova Izvor: Kurir

Peđa Blizanac vidno raspoložen stigao je sledeći na muzički spektakl.

00:47 Blizanac na Jakovljevom koncertu Izvor: Kurir

Najveći pažnju privukla je Džejla Ramović o kojoj već mesecima polemišu da li je u ljubavnoj vezi sa Jakovom ili je reč o prijateljstvu.

00:29 Dzejla Ramovic stigla na koncert Izvor: Kurir

Tu je i zvezda večeri, vedrog duha pristigao je na sopstveni koncert. Dok je Prija stigla među poslednjima sa sinom uzbuđena da čuje i vidi sve ono što je Jakov pripremio.

00:27 Jakov Jozinovic raspolozen stigao na koncert Izvor: Kurir

1/26 Vidi galeriju Koncert Jakova Jozinovića Foto: Nemanja Nikolić

Jakov održao emotivni govor

Podsećamo, Jakov je tokom prošle noći izašao na binu prema kojoj su romantično padale latice crvenih ruža, a mladog pevača dočekale su ovacije i aplauzi.

- Još jednom, dobro veče Beograde! Isuse Bože, pa šta je ovo? Koliko se dugo nismo videli, pola godine je prošlo. Ajme meni, arene su mi najemotivnije, i s vremenom, kroz koncerte, tek dobijem prave reči šta da vam kažem - rekao je on, pa dodao:

- Samo vam želim reći: Hvala vam, hvala što verujete u mene, hvala vam svima što ste došli u ovolikom broju, i verujte mi, ovo će biti najbolji koncert na kojem ste bili - rekao je Jozinović, pa zapevao iz sveg glasa.

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