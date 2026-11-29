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Pevačica Aleksandra Bursać je sa mužem Stevanom Sekulićem stala na "ludi kamen" pre dve godine, a sad su se odlučili na crkveno venčanje. Oni su iskoristili priliku, pa su krstili ćerkicu Kasiju.

Aleksandra je bila u bež izdanju, dok je Stevan bio u crnom.

- Dve svete taјne, tri srca, јedna porodica pod Božјim blagoslovom - napisao je Stevan na društvenim mrežama.

Krštenje su obavili samo sa kumovima, želeći da ovaj važan momenat proslave što intimnije.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Bursać izašla iz porodilišta, dočekao je muž Stevan Sekulić Foto: Preent Screen

Odlučili da se skuće

Aleksandra Bursać i Stevan Sekulić su, podsetimo, odlučili da se skuće, a nedavno su se pohvalili dokle su radovi stigli.

Bursaćeva je sa svojim pratiocima podelila trenutke sa gradilišta, a svima je zapala za oko drvena skela i goli zidovi od cigle koji tek treba da dobiju oblik njihovog doma iz snova.

"Ostvarenje našeg sna" - napisala je pevačica uz emotikon srca, ne skrivajući sreću zbog toga što će uskoro ući u luksuzni objekat koji već poprima prve obrise.

Fotografije pokazuju masivnu konstrukciju, pa se može zaključiti da par ne štedi na materijalu i da će njihova vila u Banovcima biti prava palata.

Uprkos razlici u godinama, njihova ljubav cveta, a izgradnja krova nad glavom dokazuje da su se upustili u poduhvat koji će učvrstiti njihov brak.

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