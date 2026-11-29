DUPLO SLAVLJE! Poseban dan za Aleksandru Bursać i Stevana Sekulić, prelepe vesti
- Aleksandra Bursać i Stevan Sekulić crkveno su se venčali i krstili ćerku Kasiju, uz kumove i intimnu proslavu.
- Par je ranije stao na ludi kamen pre dve godine, a Stevan je na mrežama poručio da su pod Božjim blagoslovom.
- Bursaćeva je pokazala i napredak radova na kući u Banovcima, koju opisuju kao ostvarenje svog sna.
Pevačica Aleksandra Bursać je sa mužem Stevanom Sekulićem stala na "ludi kamen" pre dve godine, a sad su se odlučili na crkveno venčanje. Oni su iskoristili priliku, pa su krstili ćerkicu Kasiju.
Aleksandra je bila u bež izdanju, dok je Stevan bio u crnom.
- Dve svete taјne, tri srca, јedna porodica pod Božјim blagoslovom - napisao je Stevan na društvenim mrežama.
Krštenje su obavili samo sa kumovima, želeći da ovaj važan momenat proslave što intimnije.
Odlučili da se skuće
Aleksandra Bursać i Stevan Sekulić su, podsetimo, odlučili da se skuće, a nedavno su se pohvalili dokle su radovi stigli.
Bursaćeva je sa svojim pratiocima podelila trenutke sa gradilišta, a svima je zapala za oko drvena skela i goli zidovi od cigle koji tek treba da dobiju oblik njihovog doma iz snova.
"Ostvarenje našeg sna" - napisala je pevačica uz emotikon srca, ne skrivajući sreću zbog toga što će uskoro ući u luksuzni objekat koji već poprima prve obrise.
Fotografije pokazuju masivnu konstrukciju, pa se može zaključiti da par ne štedi na materijalu i da će njihova vila u Banovcima biti prava palata.
Uprkos razlici u godinama, njihova ljubav cveta, a izgradnja krova nad glavom dokazuje da su se upustili u poduhvat koji će učvrstiti njihov brak.
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