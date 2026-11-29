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Prvo je dobijala pretnje i uznemirujuće poruke, a sada se bivša verenica Bojana Simića nakon njegove smrti susreće sa novim problemima u periodu velike tuge zbog gubitka. Kako je Olivera iznela u javnost, pojedinci iz porodice tragično stradalog Bokija ne žele njeno prisustvo na sahrani.

1/5 Vidi galeriju Imao velike planove Foto: Damir Dervišagić, Damir Dervisagic/Kurir, TikTok

Zbog toga, rešila je da se direktno obrati Bojanovoj tetki koja joj je, prema Oliverinim rečima, uputila poruku da ne treba da mu dolazi ni na sahranu:

"Napravila je cirkus od tragedije"

- Ućutala se u početku jer zna verovatno šta sam objavila na stori priči, kao i svi! Ovo što mi brane dolazak na sahranu je čisto njihovo pravljenje cirkusa. Ja ću video snimiti, nema te osobe ili policije koje se ja plašim, ali neću otići samo zbog Bokija ne želim cirkus! Lako je sad pričati kad Boki ne može da da odgovor! Pljuvali su se na maks uz svaku našu jutarnju kafu, a sad je ona institucija! Ako je! Meni niko ne treba da pravi medijski prostor, dovoljno sam inteligentna da sve mogu sama. Jasno je kao dan da je Boki pričao istinu kad mi je rekao da ga je Ivana cimala pre možda godinu dana! Hvala tetki što je ona sama napravila cirkus od tragedije i da ne misli o tome šta Boki želi, a majka je svedok svake naše jutarnje kafe i priče! Ništa me ne zanima i niko i tetki mogu poručiti da sa ovim ništa postigla nije, jer iz srca ne može izbaciti nikoga, neka živi sa ovim užasom! Ima sreće samo što je zaista naletela na instituciju, a to sam ja, i što imam osnovno kućno vaspitanje da od svoje boli ja lično pravim komediju. Sram ih bilo, to je sve što imam da kažem i neka im Bog oprosti! Moraće nekom drugom pretiti, meni ne! - rekla je Olivera i dodala:

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

- Užas sta su napravili od situacije, a Boki da može da progovori ne znam kako bi se proveli! Boki je imao veliko poštovanje moje porodice i nama je to dovoljno! Imam crkvu u kojoj ću se moliti za Bokija, znate kad čovek strada više ne može da se moli ali smo mi tu da se molimo za njih! A moliću se za sve ove ljude koji nemaju osnov ponašanja! Ako ja nisam član porodice, onda to znači da ne može niko doći, po mojoj logici! Što opet vodi ka tome da im treba edukacija! Čim mačaka nema, miševi kolo vode! Kao što rekoh, ja imam crkve u kojima ću se moliti za njegovu dušu, kao i to da će mi zauvek biti u srcu, a to je najvažnije i to ne mogu da spreče! Želim im čisto srce, a ja ću moj video objaviti, jer ja ništa ne krijem! - poručila je Olivera za Pink.rs, a onda se osvrnula na Bojanovu bivšu suprugu Ivanu Šašić.

O Ivani Šašić: Sram je bilo, Boki se nije ni ohladio

- Jasno se vidi ko pravi probleme i ko pravi cirkus od svega, a da se Boki nije ohladio. Sram ih bilo! Sram nju bilo, sada mi je jasno da je Boki o njoj govorio kompletnu istinu. Ja sam u molitvama, a oni su počeli da mi prete. Neka prestanu ona i njena ekipa da prave cirkus, ona meni nije interesna sfera - poručila je Bokijeva bivša verenica.

1/6 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Damir Dervišagić

Dobija pretnje

Inače, Olivera je već otkrila da dobija uznemirujuće poruke i pretnje nakon što je Bojan stradao:

- Šalju mi poruke, zovu me, uznemiravaju me i prete mi. Nisam bila u kafani te noći, u tom restoranu. Informacija je da je on bio u kafani malo, popio piće i krenuo kući, ja nisam sa njim bila to veče tamo i posvađala se sa njim te noći, nisam uzrok njegove pogibije. To su neki lažni profili, ja više nemam snage, ne znam da li ću mu na sahranu otići. Dobila sam poruku od navodno neke njegova najbolje drugarice da je on voleo samo jednu ženu do smrti, verovatno Ivanu. Rekla mi je da ga pustim da ode dostojanstveno. Ja ne znam ko je ta, nikad je nisam videla. Sa njegovim drugarom sam po ceo dan na video-pozivu, podnela sam prijave nadležnim organima, svi će popiti tužbu, aludiraju da sam ja uzrok za njegovo stanje i pogibiju. Mi smo se pomirili u međuvremenu, nismo bili u lošim odnosima, mi smo se dogovorili da se vidimo i da se ispričamo, naš problem je bio pritisak medija i ta pisanja - rekla je uznemireno Olivera za pomenuti medij.

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