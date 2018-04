RASTA ODUVAO SUBOTIĆKU: Propao joj pokušaj da zapeva

Rasta je odbio da napiše pesmu za Aleksandru Subotić, koja se zaputila u njegov studio sa namerom da snimi hit.



Ovu tajnu starlete iz Kaluđerice otkrila je njena cimerka Anamarija Džambazov.

- Ona je tražila pesmu od Raste i odbijena je. On nije hteo da radi s njom. Čovek nije znao kako da je odbije, a hteo je da to bude na pristojan način. Zato joj je tražio mnogo više para nego što bi trebalo da bi ona odustala. Rekao joj je da dođe kada skupi dovoljno para - rekla je Anamarija, a Aleksandra se branila.

- Što se tiče gospodina Raste i to za pesmu, to se priča po gradu. Moj prijatelj je prvi čovek Rastinog obezbeđenja i to nije tačno. Ti si, Anamarija, dupe jedno iz filma i ne zanima me šta pričaš - rekla je kroz kiseli osmeh Aleksandra.

U prošloj sezoni „Parova“ Subotićka je priznala da bi volela saradnju sa reperom, a čak se spekulisalo i da je bila u vezi sa njim.

- Meni bi bila čast da snimim nešto sa njim. Svaka čast tom dečku na uspehu, na svemu što je postigao bez tolike pažnje medija. Nisam imala ništa sa njim. Čovek iz njegovog obezbeđenja je moj prijatelj i zato sam nekoliko puta išla na nastupe - rekla je tada Subotićka i dodala da je to bilo pretprošle godine, kada još nije bio u braku sa Anom Nikolić.



Inače, Rasta danas objavljuje CD „Don reggaeton“ u koji je uložio čak 100.000 evra. On će svake nedelje svojoj publici kroz spotove predstavljati pesme.



