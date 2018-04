KULIĆKA OPTUŽILA ĐOGANIJEVU: Luna želi da ja i moja beba poginemo

Miljana Kulić optužila je Lunu Đogani da joj želi smrt, zbog čega je blogerka doživela nervni slom i počela histerično da se ponaša i plače.



Nišlijka, koja je u sedmom mesecu trudnoće, saznala je od novinara da ju je ćerka Anabele Atijas navodno proklela. Luna je tada ustala da objasni situaciju, ali nije ni slutila da će je svi osuditi.

- Miljana i ja smo imale ozbiljne konflikte ovde. Ni sa kim se nikad nisam tako svađala. Ona je otišla kod doktora i ja sam rekla kako mi prija kad nema nje da se mota oko mene, da me prati i peva pesmu „Ljubavnica“, da me provocira. Tada sam rekla kako je lepo bez nje i rekla sam: „Dabogda se ne vratila.“ Ali nisam imala loše namere, samo sam poželela da ne dođe više u „Zadrugu“ - rekla je Luna, a Miljana ju je napala:

- To što je ona izjavila da se ne vratim je morbidno. Ja nisam izbačena pa da se ne vratim, nego sam otišla na kontrolu u Niš i svi ste znali. Jedino mogu da se ne vratim ako poginem ili lekar kaže da je nešto loše s bebom. Pritom, rekla si jednom da je moje dete kopile - počela je Miljana, dok se Luna pravdala da to nikad nije rekla, a Nišlijka je nastavila:

- Ona je na sve spremna! Loš je čovek. Od nje nema bolesnije osobe na svetu, samo se vucara ovde po kući. Luna ima šizofreno-afektivni poremećaj. Svesno je ušla u vezu sa oženjenim čovekom. Treba da je sramota i Slobu, koji je čuo šta je ona rekla i nije je kritikovao - rekla je Miljana, a Luna je tada ustala i sa Slobom otišla u pab, gde je doživela nervni slom.

- Ne mogu! Neću! Luda sam! Imam napade panike! Šta sam im ja zgrešila? Šta? Ja sam nečije dete! Mama! Mama, što si me pustila ovde kad si me ceo život čuvala! Što me pusti, ženo, ovde - urlala je Luna, dok je Sloba pokušavao da je smiri.

- Slobo, pusti me da pričam šta ja hoću, lakše mi je! Ona zna zašto joj ja ovo kažem, ne optužujem je! Mama! A zašto?! Šta mi je falilo? Imala sam sve u životu - jecala je ona.

Na kraju, po pozivu voditeljke, Luna i Sloba su se vratili kod zadrugara, a pevač je prokomentarisao:

- Ta trudnica nas maltretira. Kad se bude lepo ponašala prema nama, i ja ću prema njoj.



Kulićeva je tada počela da urla na Slobu:

- Ja niti vas tučem niti vas kunem. Đubre jedno, da tako nešto kažeš. Ne smeš da se suprotstaviš Luni. Kija je bila muškarac u vezi, a sada je to i Luna. Ti si jedna žena. Vi ste ista go*na! Sloba je jedan trut, vo! - urlala je Kulićeva.



