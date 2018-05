(VIDEO) IVANI JE VERENIK HIRURG PUCAO U GLAVU, A SAD JE PRVI PUT UŽIVO PROGOVORILA O JEZIVIM TRENUCIMA: Evo šta je rekla prvo kad je otvorila oči u bolnici i kakvog muškarca danas traži

Glumica Ivana Panzalović, koju je verenik plastični hirurg Srđan Cvetanović je pokušao da je ubije pa samom sebi presudio u stanu u naselju Dedinje u septembru prošle godine, posle skoro osam meseci od tragedije, vratila se na scenu u predstavi "Na tragu".

Ivana je u Jutru sa Jovanom i Srđanom na Prvoj TV prvi put uživo progovorila o tragediji koja joj se desila i rekla da je krenula dalje sa svojim životom, kao i da više ne mislio tom užasnom događaju.

"Samo sam u jednom trenutku shvatila da sam srećna što sam živa, da mi ne fali ništa. Imala sam podršku porodice i prijatelja. Eto, osam meseci je prošlo, počela sam da radim. Pre dva meseca sam dobila ulogu, bila je premijera i dobili smo jake lepe kritike za predstavu i ja sam dobila lepe kritike", rekla je glumica, koja je zahvalna reditelju Nenadu Gvozdenoviću, koji joj je ponudio ulogu.

foto: Printscreen

"Onog trenutka kada smo počeli da radimo, niko nije dao akcenat na to. Čudno je to, život prosto ide dalje, idemo dalje, imamo ciljeve, to je važno. Život prosto mora dalje. Ne može se zaustaviti vreme, ali ja ga ne bih ni vraćala. Mora tako, drugačije ne može, bilo bi destruktivno, a ja neću da idem u destrukciju. Mislim da je rad jedini lek", rekla je Ivana, koja nije želela da se vraća na tu bolnu temu.

"Da sam mogla sam sprečim to, sprečila bih. Nekako, uvek ja sam uvek bila neko ko je pozitivno razmišljao. Nisam očekivala da će se to desiti. Ružne stvari nikada nisu očekivane. Moguće da ništa nisam ništa naučila,ja i sad mislim biće dobro i pozitivna sam",

"Mislim da nije važno šta se desilo, svako nasilje je za osudu. Osećala sam strašno istrošeno. Ne gledam više ni TV", rekla je glumica.

"Podvukla sam crtu idem dalje. Nisam prepoznala ništa što bi navelo na taj događaj. Ja sam se probudila u bolnici, videla da sam živa i rekla sam "Sjajno", rekla je Ivana.

foto: Printscreen

"Ne volim da pričam, negde je to zatvorena priča. Ja zaista ne razmišljam, možda nisam osveščena dovoljno. Prosto, ja imam svoje obaveze, svoj život, radim i nemam utisak šta druge misle. Niko me više ne pita o tom događaju, osim vas jutros", rekla je glumica.

"Izlazim, krećem se. Vole ljudi da me zagrle, poljube u glavu. Moja glava je javno dobro", imala je snage da se i našali.

Voditeljka Jovana je primetila da je glumica često u poslednje vreme menjala izgled i frizure, pa su se pitali da li je to zbog tragičnog događaja.

"Pa i kada se žene razvedu, žele da krenu u život sa drugačijim izgledom. I verujem u ljubav", rekla je Ivana.

foto: Printscreen

Voditelja Srđana Predojevićeva je zanimalo da li će teško uspostaviti odnos sa mušlarcem i šta će gledati kod novog muškarca.

"Ružne stvari koje su se desile nisu reper prema novim ljubavima. A moj novi čovek treba da bude dobar čovek, pre svega", rekla je Ivana.

Kurir.rs/Foto Printscreen Prva TV

Kurir

Autor: Kurir