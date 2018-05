ĐUS POBESNEO: Svi piju, bahanališu se, a SAMO NJEMU se to uzima za ZLO!

Kako se po vili priča da je Đus jedan od učesnika koji najviše pije u vili on je večeras objasnio celu situaciju sa pićem iz svog ugla.

Naveo je da toliko drugih učesnika više pije od njega ali da se samo njemu uzima za zlo, pa i kada nije pijan ispada da jeste.

"Smešno je kada ustane pet pijanih ljudi i kaže tebi da si mrtav pijan. Ja kada sam uzeo gutljaj vinjaka jedno veče ti si rekla pred svim gledaocima, Đus mrtav si pijan izbacila si me napolje i novačno kaznila, mene je to jako zabolelo i moram ovo da ti kažem jer poštujem sve zaposlene. Sutra ujutru se javlja neka žena i govori kako se meni iskrivio od alkohola, mene ovde nikada niste videli da bauljam, spavam na vratima, povraćam. Ja tebi ne uzimam to za zlo i znam da imaš dobru nameru, ja znam da će doši vreme kada ćemo morati da se svi i ja i moji drugari odreknemo tog alkohola", rekao je Đus.

