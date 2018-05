DIREKTOR GRANDA UZEO STVAR U SVOJE RUKE! Popović sam traži lopova!

Prošla su dva meseca otkako su nepoznati počinioci opljačkali kuću Saše Popovića, a istraga i dalje stoji u mestu. Direktor i suvlasnik "Grand produkcije" zbog toga je odlučio da se i sam uključi u potragu za lopovima jer želi da se oni što pre nađu iza rešetaka, saznaje Kurir.

I pored toga što ima ogromno poverenje u policijske organe, kao i u privatne detektive koje je angažovao, Popović smatra da je već prošlo dosta vremena i sve je manje tragova i validnih dokaza pomoću kojih bi se pronašli razbojnici. Prema saznanjima Kurira, Saša i njegova porodica i dalje su veoma uznemireni zbog svega što im se dogodilo i želeli bi da se sve to što pre završi.



- Sale je u kontaktu s inspektorima, privatnim istražiteljima, ali pomaka nema. Jasno mu je da je njegovu kuću opljačkao neko ko je bio upućen u kretanje njegove porodice, ko je znao gde drži nakit, oružje i ostale vredne stvari, i da je u sve to umešan čitav lanac ljudi. Saša nema nameru da izigrava Šerloka Holmsa, ali jeste tačno da se uključuje u istragu i da će dati svoj maksimalni doprinos da se to što pre reši - kaže naš sagovornik blizak porodici Popović i dodaje da je direktor "Granda" istragu počeo od početka.

- Saša je po ko zna koji put pogledao snimke sigurnosnih kamera na kojima se ne vide lopovi. Čak je premotavao snimke nekoliko dana unazad ne bi li primetio nešto ili nekog sumnjivog u okruženju. I komšije su mu izašle u susret, pa je pregledao i njihove snimke s nadzornih kamera. Sve sumnjivo što primeti on sam analizira do detalja. Ubeđen je da će to dati rezultate i da će on sam doprineti da se pronađu razbojnici - završava izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Popovićem, ali on nije odgovorio na naše pitanje.



U noći između 8. i 9. marta iz Popovićeve kuće lopovi su odneli vredan nakit i oružje koje je pripadalo porodici. Iako suvlasnik "Granda" nije hteo da priča o dragocenostima koje su ukradene, prema nekim procenama, njihova vrednost je oko 100.000 evra.

Suzana progovorila o pljački

Živim u nadi da ćemo naći lopova! - Niko od nas nije rekao da je u pljački učestvovao neko od naših bliskih prijatelja. Policija radi svoj posao, nadam se da će se jednog dana bar neka od tih silnih pljački koje su se dogodile na Bežanijskoj kosi otkriti i razotkriti sve te lopove. Živimo u toj nadi, a svoj život teramo dalje - rekla je nedavno Suzana.

