DECA ĆE NAM POSTATI OLOŠI GLEDAJUĆI TU SRAMOTU: Džej iskreno o rijalitijima, ali i promeni koja će vas ŠOKIRATI!

Džej Ramadanovski, odmara se na moru i sprema se za septembar i nove nastupe. Pevač priča kako najradije provodi vreme sa unukom Adrijanom, od koga svakoga dana nešto novo nauči.

"Porodica mi je dobro i to najbitnije, ali unuk je moja najveća sreća. Mali Adrijan je super, on je na mene, na tatu je povukao pamet, a na mene karakter. Sa njim provodim dosta vremena i često gledamo televiziju zajedno. Sad kad je malo porastao prepoznaje me kada me vidi na TV, veseo je i često peva, pravi dedin unuk. Mali je toliko pametan, da ja od njega učim neke stvari, a trebalo bi da bude obrnuto", priča nam Džej i dodaje da zbog unuka najviše vodi računa o svom zdravlju.

foto: Dragan Kadić

"Sa zdravljem sam sada u redu. Bio sam na kontrolama u Beču, tamo su mi i operisali srce. Zbog malog Adrijana se trudim da budem zdrav, pijem redovno terapiju, a nezdrave navike sam smanjio. Cigare sam skoro i batalio, ali i dalje volim da popijem. Rakija i vino mi najviše prijaju", kaže Džej.

Pevač nema lepo mišljenje o rijalitijima, koji su preplavili sve televizije.

"Kada ih već forsiraju rijaliti programe, trebalo bi da bude manje vulgarnosti u njima. Znam ja da je to bezobrazno gledano, ali ne treba da se preteruje. Nemam ništa protiv takvih emisija i ljudi koji ih prave, sve to može da bude zezanje, ali urednici moraju da koriguju uvrede, psovke i eksplicitne scene. Deca će nam postati ološi gledajući sramotu u rijalitijima", smatra Džej.

foto: Damir Dervišagić

Posle operacije, morao je da smanji i unos masne hrane, a otkriva da je pljeskavicu i ćevape zamenio sušijem.

"Smanjio sam i hranu zbog zdravlja, jedem sve, ali umereno. Međutim, ono što sada najviše volim da jedem je suši. Nekada nisam mogao da ga pomirišem, a sada ga obožavam. Drug mi je podvalio da jednom probam suši, hteo sam da ga ubijem, ali ipak mi se svidelo i eto sad mi je to glavno jelo", iskren je Džej i dodaje da osim zdravih navika kojih se već dve godine pridržava dolazi još jedna neočekivana promena.

"Ćerka mi je završila smer za scensku šminku i za vlasuljara, ona će da mi promeni stil. Hoće da mi napravi periku, ja bih da furam imidž kao Džejms Braun. Vreme je da imam kosu. Promena taman dolazi kada budem snimio novi spot", otkriva Džej koji smatra da će se svi šokirati njegovim postupkom.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Alo, Foto: Vladimir Šporčić

