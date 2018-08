MENI JE BITNO DA ME VOLE SVETSKI MODNI STRUČNJACI: Saši Vidiću neće biti dobro kada čuje kako ga je Dragana Mirkoić SPUSTILA!

Saša Vidić bez dlake na jeziku komentariše stil odevanja poznatih ličnosti, a na meti je bila i pevačica Dragana Mirković.

Ona je očigledno čula za komentare na račun njenog stila, pa je odlučila da odgovori modnom kreatoru.

"Ovde je jedan modni stručnjak,koliko je on modni stručnjak ja ne ulazim u to, poštujem sve. Nemam problem da neko kaže: "Ne sviđa mi se, mislim da bi trebala nešto bolje, drugačije". Ja bih to prihvatila kao dobronameran savet, ako neko vređa to već nije kulturno, muški, nije lepo. Ni to nije problem na kraju krajeva, bitno je da mene svetski modni stručnjaci vrlo simpatišu", rekla je Dragana za emisiju "Ekskluzivno".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

