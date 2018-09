SAŠA POPOVIĆ ISKRENO O ACI LUKASU: Ovako je folker odustao od žirija ZG i zamenio ga je Đorđe David! (VIDEO)

Saša Popović kaže da ga Aca Lukas nije pozvao da mu kaže da neće biti član žirija "Zvezde Granda" u novoj sezoni, već je to učinio preko svog menadžera.

Direktor Granda je gostovao u "Jutarnjem programu" na TV Prva i otkrio kako je došlo do toga da folkera u takmičenju zameni Đorđe David.

"Aca me nikada nije nazvao i rekao zašto neće biti u žiriju. Pozvao me je njegov menadžer i rekao da on neće više biti deo projekta "Zvezde Granda", rekao je Saša i dodao:

"Inače, Lukasa svi volimo privatno i možda će biti u žiriju sledeće sezone."

Folker je Popoviću tokom celog leta govorio kako će sigurno biti u žiriju, a potom je Sašu tri dana pred početak snimanja prve epizode "Zvezda Granda" pozvao Acin menadžer i rekao da nema ništa od toga.

